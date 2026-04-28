El PNV suspende una cita en la Moncloa por una falta de respeto "indecente" tras un mensaje del PSE en X

Choque entre el PNV y el PSOE por el tuit publicado por los socialistas vascos en el que ironizan con el "optimismo" de Aitor Esteban. El líder del PNV había afirmado que las negociaciones respecto al nuevo estatuto vasco "avanzan". Esta frase ha sido comentada por el Partido Socialista de Euskadi en X con un mensaje que viene acompañado de una foto generada por inteligencia artificial.

En esa imagen aparece Esteban tirándose a la piscina mientras varias personas aplauden. El post ha sido calificado de "indecente" por el PNV, que afirma que "no hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre". Como consecuencia de este enfado, continúan los nacionalistas vascos, la reunión de Aitor Esteban en Moncloa mañana, con un interlocutor no concretado, queda "anulada".

Fuentes de Presidencia del Gobierno han asegurado que el presidente Pedro Sánchez no tenía previsto reunirse este miércoles con Esteban en Madrid, si bien no han aclarado si en la agenda de la Moncloa figuraba algún encuentro del dirigente del PNV con otro miembro de su gabinete.

En el texto de X criticado por el PNV, los socialistas dicen: "¡Vaya! Ahora hay agua en la piscina del nuevo Estatuto... dice el PNV. Habrá que celebrar el optimismo de Aitor Esteban, aunque ya es casualidad que coincida con un momento difícil para su partido, cuando han decidido seguir la estela de EH Bildu, aumentar la exigencia del euskera en las oposiciones y abandonar los consensos recientes, de hace dos años, trabajados con los y las socialistas".

“No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre.



Es indecente.



La reunión de @Aitor_Esteban con Moncloa de mañana queda anulada. https://t.co/Klny1D40sN“ — EAJ-PNV (@eajpnv) April 28, 2026

Añaden, a continuación, que "la defensa del autogobierno, la defensa del euskera y la defensa de los intereses del conjunto de la sociedad vasca merecen rigor, dedicación y generosidad. Con estos ingredientes, el PSE-EE será el primero en la tarea, pero sin partidismos ni cálculos electorales".

Preguntada en los pasillos del Congreso, la portavoz del PNV en la Cámara baja, Maribel Vaquero, ha señalado que la reunión se ha anulado por el trato que se ha dado a su formación y a su presidente y la crítica que ha hecho el PSE sin "ningún tipo de justificación". Ha agregado, visiblemente molesta, que la crítica es legítima pero no se puede -ha dicho- "dar ese trato al Partido Nacionalista Vasco". Sobre con quién era la reunión prevista en Moncloa, ha indicado que como el encuentro no se va a realizar "da igual ya con quien era".