Premios Quirino: 'El fantasma de la Quinta', un corto de terror sobre la pérdida protagonizado por Goya

En 1819, un exhausto Francisco de Goya se retiró a La Quinta del Sordo para pasar sus últimos días, atormentado por su pasado y la pérdida de sus seres queridos. En las paredes de esa casa plasmó, para sí mismo, sus famosas Pinturas negras, que ahora cobran nueva vida y significado gracias al corto El fantasma de la Quinta, dirigido por James A. Castillo, producido por Raúl Rocha y narrado por Maribel Verdú, que llegó a figurar en la short list de los Oscar y que ahora es uno de los favoritos para ganar el Premio Quirino al mejor cortometraje, que se falla este viernes en Tenerife. También está nominado a mejor diseó de sonido y música original y hemos hablado con sus responsables.

“Nos preguntábamos qué llevó a Goya a dibujar esas pinturas negras –nos comenta James- Y al final, la conclusión a la que llegué, junto al guionista Julio Serrano, es que son obras claramente emocionales. Si tú te pones delante de una Pintura negra, solo por el tamaño y la longitud de la brocha, te das cuenta de que es un cuadro que se pintó con mucho dinamismo, de pie, moviendo todo el cuerpo. Son cuadros que se pintaron muy rápido y de una manera relativamente violenta”.

“Por eso –añade el director-, intentamos ponernos en la piel de Goya. Un Goya cuya mujer acababa de morir, que ha perdido seis hijos y a Zapatero, su mejor amigo. Que se ha librado de ser juzgado por la Inquisición gracias a la intervención del rey. Es un Goya que lo ha perdido todo y que se ha aislado del mundo. Por eso solo le queda ver cómo llega el tren de sus traumas que le va a arrollar”.

“Y su manera de lidiar con ello era pintar, que es lo único que Goya sabía hacer –continúa James-. Esa es un poco nuestra tesis, esta idea del arte como exorcismo de los traumas. Y hacía otra cosa muy rompedora de esta etapa que es que fue el primer pintor en pintar sus sentimientos. Porque entonces pintar era tan caro que ningún pintor lo hacía para sí mismo. Eso es lo que hace a Goya eterno y por lo que creo que todos los pintores que lo siguieron lo consideran el primer artista moderno, porque más allá de la parte técnica destaca la parte emocional de su obra”.

El tema central es la pérdida James A Castillo nos comenta que: “el tema central del corto es la pérdida, del que luego se ramifican todos los demás. En mi caso, yo quería hablar de mi padre, que falleció cuando yo tenía 21 años. A partir de ahí ha habido un proceso en mi carrera, donde he intentado buscar maneras de hablar de ese tema y de mi relación con la pérdida y como vives con ella. Al final hay fantasmas que tienes que abrazar porque nos hacen ser quienes somos. No hay que alejarlos de nosotros”. Unos fantasmas que protagonizan algunas de las escenas más potentes del corto: “Goya es alguien que vivió una vida tan convulsa, en un momento tan extraño de la historia de España, tan violento, que al final lo bonito que tiene es que puedes poner cualquier símbolo, como un penitente con el gorro, y automáticamente estás hablando de la religión, de la inquisición, de la Iglesia católica, etcétera. O puedes poner un toro ensangrentado en un salón y estás hablando de la tauromaquia, de la alfabetización de los españoles, de la caída del imperio español. Hay un montón de símbolos en el corto. Y estoy convencido de que esa simbología llevará a los espectadores a conclusiones distintas, porque eso es lo bonito de Goya, que su simbología es tan universal como para que todo el mundo entre en ella”. “Por eso también quisimos hacer una cosa como onírica, poética, un poco inspirada en el terror gótico de Edgar Allan Poe, pero centrado en esa simbología de Goya. Y el corto empezó a tener más sentido al tomar la decisión de que fuera la propia casa, la Quinta, la narradora de la historia. Porque no queríamos hacer otra historia biográfica sobre Goya sino algo más onírico y con lo que la gente pudiera empatizar”. Fotograma de 'El fantasma de la Quinta' 5

Animación de terror para adultos Preguntamos a Raúl Rocha qué le llevó a querer producir este corto: “Lo primero que vi fue un arte increíble, espectacular. Y, aunque el guion todavía no estaba acabado, la primera versión era la oportunidad que yo llevaba buscando tanto tiempo para hacer animación de terror para adultos. También era una oportunidad de exportar cultura española, porque el proyecto siempre nació con la intención de ser muy internacional y de estrenarlo en Estados Unidos, como ocurrió en el Festival de Tribeca”. Sobre si tuvieron miedo a acercarse a un icono internacional como Goya, Raúl nos explica: “Nos han hecho mucho esa pregunta y yo siempre contesto que nunca tuve esa sensación. Porque para mí es parte de nuestro legado y tenemos todo el derecho del mundo a hablar sobre Goya y sobre cualquier parte de la cultura española”. A lo que James añade: “Julio, el guionista, y yo, decíamos: “es el derecho y casi el deber de toda generación, revisitar los iconos que forman una cultura, históricamente hablando. Por eso nunca nos sentimos como si hubiese que justificar hacer algo sobre Goya, porque era alguien cuyo imaginario es parte de nuestras vidas. Es verdad que cuando el corto empezó a crecer decidimos enseñárselo a la Fundación Goya. Y por suerte les encantó, porque está hecho con muchísimo respeto y trabajamos mucho la documentación”. Fotograma de 'El fantasma de la Quinta' 5

Maribel Verdú es la voz de la Quinta del Sordo Esos últimos años Goya produjo sus obras más rompedoras, pero también es la etapa más desconocida de su vida. “Y la más misteriosa –asegura James-. Porque nadie puede justificar por qué Goya hizo esas pinturas. Las pintó para sí mismo, no hay un cliente detrás… Y convivió con ellas durante esos cuatro años que pasó en la Quinta. Además, durante casi cien años nadie las vió. Y todos esos misterios eran ideales para un relato de terror”. Por eso dan tanta importancia a la Quinta del Sordo, que se convierte en la narradora de la historia con la voz de Maribel Verdú: “James siempre tuvo muy claro que quería a Maribel -nos comenta Raúl-. Y ella nos lo puso todo muy fácil. De hecho, hay una versión en inglés que a mí me hace mucha ilusión porque queríamos a una actriz con acento español para la versión inglesa. Maribel está fantástica en ambos casos”. “Ella se interesó muchísimo desde el principio –añade James-. Hicimos varios test de pruebas con la voz de varias amigas y no terminaba de funcionar. Hasta que llegó Maribel. La grabamos con un móvil y cuando la escuchamos junto a las imágenes, todos quedamos maravillados y pudimos relajarnos. porque Maribel aportó a la Quinta toda la profundidad emocional que necesitaba la historia”. Fotograma de 'El fantasma de la Quinta' 5

“Después de un año de trabajo decidimos empezar de cero” En cuanto a recrear esas famosísimas pinturas negras de Goya, James nos confiesa: “Cuando llevábamos trabajando más de un año y medio, Pakoto Martínez, que es director de arte del corto conmigo, me dijo: “Quiero empezar de cero, porque he tardado todo este tiempo en comprender cómo poder emular a Goya sin imitarlo”. Así que empezamos de nuevo desde cero”. “Porque –continúa el director-, todo el equipo entendíamos que teníamos que hacer el corto con muchísimo respeto. Porque la mayoría de la gente conoce cinco o seis obras de las pinturas negras y de esa época oscura de Goya, pero cuando tienes que estudiar más de cien grabados de Los horrores de la guerra, Los caprichos, Los delirios… te das cuenta de que ahí había mucha más oscuridad de la que la gente recuerda”.