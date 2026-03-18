Los finalistas del millonario Premio AENA: Abad Faciolinde, Schweblin, Vila-Matas, Nora Fernández y Giralt Torrent

Ahora y en la hora, de Héctor Abad Faciolinde (Colombia); Marciano, de Nona Fernández (Chile); El buen mal, de Samanta Schweblin (Argentina) y los españoles Canon de cámara oscura, de Enrique Vila-Matas y Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrent son finalistas del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana.

Dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 30.000 euros para cada uno de los cuatro finalistas, los nombres se han hecho públicos en un acto celebrado en la librería La Mistral en el que han acudido la escritora Rosa Montero, presidenta del jurado, el secretario del jurado, Jesús García Calero, Nuria Zancot y Antonio Martínez Asensio, miembros del equipo de preselección.

El próximo 8 de abril se conocerá en una gala en Barcelona el nombre del ganador de esta primera edición del premio que reconocerá obras originales de narrativa escritas en lengua española o lenguas cooficiales de España traducidas al castellano y publicadas en 2025.