Detenido en Melilla un presunto yihadista en una operación de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Melilla a un individuo por su preseunta participación en delitos relacionados con el terrorismo yihadista. Agentes del cuerpo han llevado a cabo además un registro domiciliario en el barrio de Cabrerizas, según ha podido presenciar esta mañana un equipo de RNE que se ha desplazado hasta la zona.

La investigación está siendo desarrollada por la Comisaría General de Información, en colaboración con la Jefatura Superior de Policía de Melilla. La operación está dirigida por la Audiencia Nacional y permanece bajo secreto de sumario.

Como es habitual en este tipo de intervenciones, tras el registro el detenido ha sido trasladado a un centro de salud para una evaluación médica y posteriormente a los calabozos de la Jefatura Superior de Policía.

Se trata de la segunda operación contra el yihadismo en Melilla en lo que va de 2026. La primera se llevó a cabo el mes pasado y se saldó también con un detenido, según han informado fuentes policiales.