Tom Homan, nuevo responsable de la operación del ICE en Minnesota, comparece por primera vez
- Trump ha puesto a Homan al frente en sustitución de Gregory Bovino tras la muerte de dos estadounidenses
- Una circular del ICE ordena a sus agentes no interactuar con los manifestantes si no es necesario
Tom Homan, el llamado 'zar de la frontera' de Donald Trump comparece este jueves ante los medios de comunicación por primera vez desde que el presidente estadounidense le puso al frente de la operación antiinmigración en Minnesota en sustitución de Gregory Bovino. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) se han saldado, además de con miles de detenidos, con dos estadounidenses muertos, Rene Good y Alex Pretti.
Trump ha nombrado a Homan, considerado un duro contra los inmigrantes, para controlar la situación, después de las protestas ciudadanas se extendieran en el Estado y en todo EE.UU. El presidente ha variado su discurso, que comenzó culpando a las próximas víctimas, y ha anunciado una "pequeña desescalada" de la Operación Metro Surge en Minnesota, un Estado de mayoría demócrata.
Ordenan al ICE que no interactúe con los manifestantes
El cambio de enfoque de la Administración Trump parece haber llegado también a las tácticas del ICE y a sus protocolos internos. Una circular interna ordena a los agentes que no interactúen ni se comuniquen innecesariamente con los manifestantes, a los que en la nota se califica como "agitadores", informa Reuters. El objetivo es "evitar inflamar la situación".
La directiva también ordena a los agentes del ICE que solo persigan a inmigrantes con antecedentes penales o cargos criminales en su contra, en lugar de lo que hacían hasta ahora, cuando paraban de forma aleatoria a todas las personas de etnias minoritarias, a las que pedían que demostraran su nacionalidad estadounidense o permiso de residencia.
Las ciudades y Estados demócratas se han negado a colaborar con el ICE, al que acusan de sobrepasarse en sus operativos y de violar los derechos civiles. Tras las muertes de Good y Pretti, un juez de Minnesota ha acusado al ICE de incumplir las órdenes judiciales. Además, dos agentes han sido suspendidos por la muerte de Pretti.