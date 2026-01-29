Tom Homan, nuevo responsable de la operación del ICE en Minnesota, comparece por primera vez

Tom Homan, el llamado 'zar de la frontera' de Donald Trump comparece este jueves ante los medios de comunicación por primera vez desde que el presidente estadounidense le puso al frente de la operación antiinmigración en Minnesota en sustitución de Gregory Bovino. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) se han saldado, además de con miles de detenidos, con dos estadounidenses muertos, Rene Good y Alex Pretti.

Trump ha nombrado a Homan, considerado un duro contra los inmigrantes, para controlar la situación, después de las protestas ciudadanas se extendieran en el Estado y en todo EE.UU. El presidente ha variado su discurso, que comenzó culpando a las próximas víctimas, y ha anunciado una "pequeña desescalada" de la Operación Metro Surge en Minnesota, un Estado de mayoría demócrata.