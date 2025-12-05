Inhabilitado un oncólogo de Huesca por tres homicidios imprudentes y 25 delitos de lesiones
- La investigación interna se inició en marzo tras sospechas de mala praxis
- El Servicio Aragonés de Salud condena los "lamentables" hechos y defiende los servicios oncológicos
Un juzgado de Huesca ha ordenado la inhabilitación de un especialista de oncología del Hospital San Jorge como presunto responsable de tres delitos de homicidio y otros 25 de lesiones derivados de posibles imprudencias en la práctica de su profesión.
La inhabilitación dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Huesca deriva de una investigación interna iniciada en marzo tras unas primeras sospechas de mala praxis y que concluyó en julio con la apertura de un expediente disciplinario al especialista y el traslado de la información a la Fiscalía, que decidió a su vez llevar el caso ante el juez, ha explicado la gerente del Servicio Aragonés del Salud, Ana Castillo.
Las autoridades han informado ahora del caso tras el levantamiento del secreto de sumario y Castillo ha asegurado que el tribunal instructor considera "proporcionada y necesaria" la medida adoptada contra el médico, del que no han trascendido detalles. La inhabilitación permanecerá en vigor hasta el fin de las pesquisas judiciales y hasta que haya una sentencia en firme.
En contacto con las familias
El juzgado se ha puesto en contacto también con los pacientes afectados o sus familiares para ofrecerles información y darles la posibilidad de personarse en la causa en calidad de perjudicados.
La Asociación Española contra el Cáncer se ha puesto a disposición de estas familias y ha ofrecido sus servicios gratuitos, entre lo que se encuentra el apoyo psicológico y social. También ha querido agradecer en un comunicado las gestiones realizadas por el Servicio Aragonés de Salud con el inicio de la investigación y los protocolos aplicados después "por el bien del paciente".
Desde este servicio insisten en que se trata de un incidente "lamentable y excepcional". Su gerente, Ana Castillo, ha aclarado que en ningún caso afecta a los servicios oncológicos de la comunidad, que "siguen realizando su trabajo con profesionalidad y humanidad".