Inhabilitado un oncólogo de Huesca por tres homicidios imprudentes y 25 delitos de lesiones

Un juzgado de Huesca ha ordenado la inhabilitación de un especialista de oncología del Hospital San Jorge como presunto responsable de tres delitos de homicidio y otros 25 de lesiones derivados de posibles imprudencias en la práctica de su profesión.

La inhabilitación dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Huesca deriva de una investigación interna iniciada en marzo tras unas primeras sospechas de mala praxis y que concluyó en julio con la apertura de un expediente disciplinario al especialista y el traslado de la información a la Fiscalía, que decidió a su vez llevar el caso ante el juez, ha explicado la gerente del Servicio Aragonés del Salud, Ana Castillo.

Las autoridades han informado ahora del caso tras el levantamiento del secreto de sumario y Castillo ha asegurado que el tribunal instructor considera "proporcionada y necesaria" la medida adoptada contra el médico, del que no han trascendido detalles. La inhabilitación permanecerá en vigor hasta el fin de las pesquisas judiciales y hasta que haya una sentencia en firme.