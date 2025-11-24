La vicepresidenta Camarero defiende que "todas las personas que apretaron el botón de teleasistencia fueron contestadas"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha defendido ante la comisión del Congreso de los Diputados que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 que "todas las personas que apretaron el botón de teleasistencia fueron contestadas". "Todas las llamadas de las personas fallecidas, bien de los usuarios o de los familiares de los usuarios, constan como atendidas", ha recalcado.

Ante la pregunta de por qué esas personas no recibieron ayuda, Camarero ha mantenido que "un servicio de teleasistencia es un servicio asistencial y no un servicio de emergencias", y que la empresa encargada de ofrecer este servicio hizo lo que está recogido en los pliegos, que es “atender a las llamadas que recibían”. "No se les evacuó porque no se sabía que en la Horta Sud iba a venir una riada", ha justificado.

Camarero ha asegurado que se contestó a "todas las personas, usuarios y familiares, y así consta en las llamadas que se han trasladado al juzgado, que demuestran que el servicio funcionó y movilizaron todos los recursos que pudieron para atenderlas".

37 usuarios de teleasistencia fallecidos Camarero se conectó telemáticamente a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre entre las 17:02 y las 17:40. A esa hora se desconectó para asistir a una entrega de premios de la patronal autonómica, pero su consellería seguía representada por el secretario autonómico. De su departamento depende el servicio de teleasistencia, 37 de cuyos usuarios fallecieron en la dana sin que nadie les avisara del peligro de la riada. Camarero siempre ha defendido que ese no es un servicio de emergencias y que no podían ofrecer una información que era desconocida para los servicios sociales.

Comparecencia de Mompó Tras la comparecencia de Camarero, a las 15:30 horas está prevista la intervención de Vicente Mompó, que estuvo presencialmente en el Cecopi el 29 de octubre pese a no ser miembro de este órgano. El también presidente del PP de Valencia ha reconocido que a día de hoy nadie diría que el Es-Alert no se debería haber enviado antes de las 20.11 horas y ha dado distintas versiones sobre el papel de la Salomé Pradas en la gestión de la riada. Tras los interrogatorios a Camarero y Mompó, la comisión volverá a reunirse el 1 de diciembre para escuchar a José Manuel Cuenca, secretario autonómico del Gabinete de Mazón, y el conseller de Educación, José Antonio Rovira.