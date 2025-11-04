Las "matanzas de cristianos" en Nigeria: claves, datos y contexto
En los últimos meses, se ha extendido en redes sociales la narrativa de que la comunidad internacional oculta un "genocidio" que se perpetra en Nigeria contra los cristianos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha unido a esta postura al amenazar al país africano con una intervención militar si el Gobierno no detiene "la matanza de cristianos". Sin embargo, los expertos consultados por VerificaRTVE coinciden en que no se puede hablar de genocidio ni de violencia religiosa en Nigeria, sino que se trata de ataques terroristas que asesinan tanto a cristianos como a musulmanes y de enfrentamientos entre bandas armadas que atacan por motivos que no tienen nada que ver con la religión o por conflictos entre etnias por la tierra.
Los asesinatos "no son de carácter religioso", según Amnistía Internacional
Amnistía Internacional asegura a VerificaRTVE que "los asesinatos y las atrocidades que se están cometiendo en Nigeria no son de carácter religioso". La violencia en Nigeria obedece, según esta organización, a otros motivos como el terrorismo, la delincuencia armada y los conflictos entre etnias por la tierra. Para esta ONG, "los ataques son totalmente criminales" y "describirlos como religiosos demuestra un desconocimiento absoluto y deliberado de la realidad sobre el terreno".
El equipo de Amnistía Internacional que trabaja en Nigeria señala que los presuntos autores son pastores musulmanes que "desatan la violencia tanto contra cristianos como contra musulmanes" y que las víctimas "son en su mayoría agricultores", musulmanes en el noroeste del país y cristianos en el cinturón central. Por otra parte, los grupos terroristas "atacan escuelas, arrasan aldeas y secuestran para pedir rescate, independientemente de la religión", sostienen.
Denuncian que las autoridades del Gobierno de Nigeria no pongan fin a los asesinatos y no protejan la vida de sus ciudadanos ni lleven "a los verdaderos autores ante la justicia". Esta ONG ha documentado más de 10.000 muertes en Nigeria por ataques armados desde que en 2023 llegó al poder el actual presidente, Bola Tinubu. De estos asesinatos, 6.896 han ocurrido en el estado de Benue y otros 2.630 en Plateau. Pero subrayan que "Nigeria no ha tenido ningún conflicto religioso en mucho tiempo" y que "quienes llevan a cabo ataques contra comunidades rurales en Nigeria han estado atacando tanto iglesias como mezquitas".
El terrorismo de Boko Haram también mata a musulmanes
Nigeria es el país más poblado de África, viven más de 230 millones de personas y cuenta con una enorme diversidad religiosa. Aproximadamente la mitad son musulmanes, principalmente en el norte del país, mientras que la mitad sur es de mayoría cristiana por el efecto de la colonización inglesa. En el noreste opera desde 2009 el grupo terrorista Boko Haram, que posteriormente se dividió en dos por la escisión del que se autodenomina Estado Islámico del África Occidental (ISWA).
El periodista Alfonso Masoliver, experto en África subsahariana y corresponsal para La Razón y Onda Cero y colaborador en otros medios, explica "las masacres" de Boko Haram en el noreste también "son contra musulmanes". "Los matan porque no son salafistas o wahabitas", las versiones más radicales del islam. A su juicio, decir que los yihadistas están practicando un genocidio cristiano "es una falacia". En 2014, el grupo terrorista Boko Haram secuestró a 276 niñas en Chibok, en el estado de Borno.
Las masacres en el centro del país: un conflicto de tierras
Según los expertos consultados, los crímenes que se producen en el centro del país se deben a disputas por los recursos naturales entre diferentes etnias. "En Plateau hay un choque entre ganaderos fulani, que son musulmanes, y agricultores cristianos", explica Masoliver. Pero no hablamos tampoco de un conflicto religioso: "Es un conflicto de tierras", asegura este experto. "Yo me he reunido con los fulani y jamás me han dicho que fuera un tema religioso. Muchos dicen que se enfrentan a los cristianos porque mataron a sus vacas o porque les robaron las tierras, pero nunca por la religión. Y al revés, también me he reunido con las víctimas cristianas y tampoco dicen que sea por la religión", indica.
En el sureste también hay violencia, en este caso asociada al movimiento independentista. Masoliver considera que "la tolerancia religiosa de Nigeria es un ejemplo a seguir", un país donde la mitad de los ministros son cristianos y la otra mitad son musulmanes, al igual que entre los jefes del ejército. Sin embargo, este bulo del "genocidio cristiano" empieza a trasladarse al país. "Están contaminados por las noticias de fuera", señala. Apunta como responsables a "cuentas proisraelíes" que empezaron a difundirlo como contrapunto a la situación de Gaza y también a "grupos evangelistas" que lo han expandido dentro de Nigeria.
Cifras de crímenes con motivos religiosos en Nigeria
- El Observatorio para la Libertad Religiosa en África calcula que entre 2019 y 2023 fueron asesinados 16.769 cristianos en Nigeria y hubo 8.314 víctimas musulmanas. En total, aseguran que mataron a 30.000 personas en ese período.
- Una organización con sede en Nigeria, la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety), asegura que "yihadistas y 'fuerzas de seguridad islamistas' mataron a 8.222 cristianos en 2023". En su último informe, detectan que el yihadismo ha masacrado "a 7.087 cristianos" y ha secuestrado a otros 7.800 en los primeros 220 días de 2025.
- Según el Índice Global del Terrorismo elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, los ataques terroristas en Nigeria en 2024 han provocado 565 muertes, sin especificar si se trata de víctimas cristianas o musulmanas. Es el sexto país con mayor riesgo del mundo. El 62% de las víctimas eran civiles y el 38% "terroristas y militares". Registran 11.873 muertes por terrorismo desde 2007.
- Amnistía Internacional cifra en 10.217 las personas que han muerto entre 2023 y mayo de 2025 por ataques armados en siete estados nigerianos del norte del país. En enero de este año, los yihadistas de Boko Haram asesinaron a más de 40 civiles en Borno. En abril, más de 50 personas murieron en el asalto a una aldea en Bassa: "Los hombres armados también arrasaron aldeas y saquearon casas".
EE. UU. acusa al Gobierno de Nigeria de ignorar el "asesinato masivo"
Amnistía Internacional asegura a VerificaRTVE que determinados "medios de comunicación estadounidenses como FOX News y el Washington Examiner, centros de estudios como el American Enterprise Institute y algunos grupos evangélicos han estado difundiendo la historia infundada de asesinatos de cristianos en Nigeria". El presentador de la cadena HBO Bill Maher también ha expandido esta teoría al decir que no se presta atención a Nigeria "porque los judíos no están involucrados".
El asunto llegó al Senado de los Estados Unidos por medio del republicano Ted Cruz. En septiembre presentó un texto que pretende que Nigeria sea designado como país de especial preocupación por violar la libertad religiosa. En un mensaje publicado en X el 7 de octubre, Cruz aseguró que "desde 2009, más de 50.000 cristianos en Nigeria han sido masacrados, y más de 18.000 iglesias y 2.000 escuelas cristianas han sido destruidas". Cuatro días antes había acusado al Gobierno nigeriano de estar "ignorando e incluso facilitando el asesinato masivo de cristianos por parte de yihadistas islamistas".
El sábado 1 de noviembre, Trump daba un paso más en esa escalada al anunciar en un mensaje en Truth Social que Estados Unidos suspendería toda la ayuda a Nigeria y amenazaba con una intervención militar "rápida, despiadada y cruel, como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos". El mandatario ordenó al Departamento de Guerra que se preparara para "aniquilar por completo a los terroristas islámicos", a los que responsabiliza de estas "atrocidades".
El Gobierno de Nigeria ha rechazado las acusaciones de Estados Unidos. En un mensaje en X, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, declaró que "la caracterización de Nigeria como un país intolerante en materia religiosa no refleja nuestra realidad nacional, ni toma en consideración los esfuerzos consistentes y sinceros del gobierno para salvaguardar la libertad de religión y creencias para todos los nigerianos".
Donald Trump ya acusó a Sudáfrica de perpetrar un genocidio contra la población blanca, y lo hizo en una rueda de prensa en el Despacho Oval junto al presidente de este país, Cyril Ramaphosa. Sin embargo, en VerificaRTVE aclaramos que las imágenes que aportó el mandatario estadounidense estaban descontextualizadas.
Con el objetivo de difundir la narrativa de este supuesto genocidio en Nigeria se han expandido bulos de los que ya te hemos advertido en VerificaRTVE. En su mayoría, estas publicaciones hablan de cifras exageradas o falsas de cristianos asesinados. También ha circulado una imagen de cuerpos calcinados, que atribuían a esta masacre de cristianos en Nigeria, pero que en realidad pertenecía a un incendio en la República Democrática del Congo hace quince años.
18/11/2025 10:50 h. El titular de esta noticia se ha modificado mientras se recaban más datos para actualizar el contexto de la violencia en Nigeria. Los expertos consultados aseguran que no hay pruebas de un genocidio en curso contra la población cristiana, aunque sí puede haber un trasfondo religioso en los ataques