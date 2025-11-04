Las "matanzas de cristianos" en Nigeria: claves, datos y contexto

En los últimos meses, se ha extendido en redes sociales la narrativa de que la comunidad internacional oculta un "genocidio" que se perpetra en Nigeria contra los cristianos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha unido a esta postura al amenazar al país africano con una intervención militar si el Gobierno no detiene "la matanza de cristianos". Sin embargo, los expertos consultados por VerificaRTVE coinciden en que no se puede hablar de genocidio ni de violencia religiosa en Nigeria, sino que se trata de ataques terroristas que asesinan tanto a cristianos como a musulmanes y de enfrentamientos entre bandas armadas que atacan por motivos que no tienen nada que ver con la religión o por conflictos entre etnias por la tierra.

Los asesinatos "no son de carácter religioso", según Amnistía Internacional Amnistía Internacional asegura a VerificaRTVE que "los asesinatos y las atrocidades que se están cometiendo en Nigeria no son de carácter religioso". La violencia en Nigeria obedece, según esta organización, a otros motivos como el terrorismo, la delincuencia armada y los conflictos entre etnias por la tierra. Para esta ONG, "los ataques son totalmente criminales" y "describirlos como religiosos demuestra un desconocimiento absoluto y deliberado de la realidad sobre el terreno". El equipo de Amnistía Internacional que trabaja en Nigeria señala que los presuntos autores son pastores musulmanes que "desatan la violencia tanto contra cristianos como contra musulmanes" y que las víctimas "son en su mayoría agricultores", musulmanes en el noroeste del país y cristianos en el cinturón central. Por otra parte, los grupos terroristas "atacan escuelas, arrasan aldeas y secuestran para pedir rescate, independientemente de la religión", sostienen. Denuncian que las autoridades del Gobierno de Nigeria no pongan fin a los asesinatos y no protejan la vida de sus ciudadanos ni lleven "a los verdaderos autores ante la justicia". Esta ONG ha documentado más de 10.000 muertes en Nigeria por ataques armados desde que en 2023 llegó al poder el actual presidente, Bola Tinubu. De estos asesinatos, 6.896 han ocurrido en el estado de Benue y otros 2.630 en Plateau. Pero subrayan que "Nigeria no ha tenido ningún conflicto religioso en mucho tiempo" y que "quienes llevan a cabo ataques contra comunidades rurales en Nigeria han estado atacando tanto iglesias como mezquitas".

El terrorismo de Boko Haram también mata a musulmanes Nigeria es el país más poblado de África, viven más de 230 millones de personas y cuenta con una enorme diversidad religiosa. Aproximadamente la mitad son musulmanes, principalmente en el norte del país, mientras que la mitad sur es de mayoría cristiana por el efecto de la colonización inglesa. En el noreste opera desde 2009 el grupo terrorista Boko Haram, que posteriormente se dividió en dos por la escisión del que se autodenomina Estado Islámico del África Occidental (ISWA). Mapa de Nigeria, con el estado de Borno, al noreste, donde surgió Boko Haram, y el de Plateau, en el centro. Getty Images El periodista Alfonso Masoliver, experto en África subsahariana y corresponsal para La Razón y Onda Cero y colaborador en otros medios, explica "las masacres" de Boko Haram en el noreste también "son contra musulmanes". "Los matan porque no son salafistas o wahabitas", las versiones más radicales del islam. A su juicio, decir que los yihadistas están practicando un genocidio cristiano "es una falacia". En 2014, el grupo terrorista Boko Haram secuestró a 276 niñas en Chibok, en el estado de Borno.