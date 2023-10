La Fiscalía ha atribuido a los acusados del crimen de Samuel Luiz una "crueldad extrema" para provocar su muerte al interpretar que iniciaron la agresión porque la víctima "era homosexual".

El joven Samuel Luiz, de 24 años, falleció en A Coruña en la madrugada del 3 de julio de 2021 tras recibir una paliza en el paseo marítimo de la ciudad herculina.

El escrito de la Fiscalía incide en que hubo una reacción "mucho más viruleta" al interpretar el procesado que inició la agresión que la víctima "era homosexual".

"Te voy a apuñalar, vas a morir", recoge el Ministerio Público, de la sección de delitos de odio y discriminación, que señala que esta afirmación el procesado la dijo al tiempo que "la seguía golpeando con puñetazos y patadas".

Además, apunta que en la persecución que acabó con la muerte del joven participaron todos los acusados, cuatro hombres y una mujer, así como los dos menores de edad", ya condenados y con cumplimiento de condena en un centro de menores.

La Fiscalía pide 121 años de prisión para los cinco acusados

En particular, incide, sobre los últimos momentos de la agresión, que fue con "parte de los acusados golpeándolo y los restantes rodeándolo para asegurar el ataque y evitar cualquier posible ayuda o auxilio por parte de terceras personas".

"Pese a ser conocedores de la grave y desesperada situación en la que se encontraba el fallecido y de su cruel comportamiento hacia él, no se desvincularon del grupo y no solo no trataron de evitar la acción espectacularmente violenta que se desarrollaba ante ellos sino que con su presencia y aprobación durante todo el ataque contribuyeron a su trágica ejecución", indica sobre los participantes.

Por todo ello, la Fiscalía de A Coruña pide penas de entre 22 y 27 años de cárcel. A todos los considera coautores del delito de asesinato por alevosía y ensañamiento, con agravante de discriminación en relación a la orientación sexual de la víctima.

Para dos de los acusados que participaron inicialmente en la agresión, según explica, pide una pena de 25 años de cárcel y para los otros tres pena de 22 años de prisión. A uno de ellos, le suma la petición de cinco años de cárcel por robo con violencia al imputarle la sustracción del móvil de Samuel.