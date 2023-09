La Comisión Europea ha anunciado la prohibición de venta de la purpurina con microplásticos y otros materiales que contengan estos diminutos componentes y los liberen durante su uso, una decisión que ha generado una amplia repercusión en redes sociales. La restricción es una medida adoptada por el organismo comunitario el 25 de septiembre para evitar la liberación de microplásticos y proteger así el medio ambiente. Entrará en vigor el 17 de octubre pero no afectará a la purpurina biodegrabable, según confirma a VerificaRTVE un portavoz de la Comisión Europea. Te explicamos los detalles de la prohibición de estos materiales con microplásticos y cómo se aplicará.

La Comisión Europea explica en el comunicado que anuncia la prohibición que el objetivo de esta medida es evitar “ la liberación al medio ambiente de aproximadamente medio millón de toneladas de microplásticos ” que en estudios de laboratorio “se han vinculado a una serie de efectos negativos (eco)tóxicos y físicos en los organismos vivos”. En un documento de preguntas y respuestas, el Ejecutivo comunitario indica que estos microplásticos “ no se biodegradan, no pueden eliminarse y se acumulan en los animales, incluidos los peces y los mariscos, y, por tanto, los seres humanos también los consumen por medio de los alimentos ”.

La restricción adoptada por la Comisión Europea, según sus propias palabras, “ abarca todas las partículas de polímeros sintéticos inferiores a cinco milímetros que son orgánicas, insolubles y resistentes a la degradación ”. La prohibición afecta por tanto a los productos que contengan estas partículas de polímeros sintéticos como la purpurina no biodegradable, las microperlas exfoliantes, algunos detergentes, suavizantes, fertilizantes y el material de relleno granular utilizado en superficies deportivas.

¿Se prohíbe cualquier tipo de purpurina?

No. Tanto en el comunicado como en el documento de preguntas y respuestas, la Comisión Europea señala que las restricciones únicamente afectarán a la purpurina en polvo hecha de plástico no adherente. El portavoz del Ejecutivo comunitario explica a VerificaRTVE que lo que se prohíbe es la venta de “purpurina de plástico suelta” y avisa de que la prohibición "no se aplica si la purpurina está hecha de material inorgánico (por ejemplo, vidrio o metal), biodegradable o soluble en agua”.