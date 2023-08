Guerra Ucrania - Rusia en directo | Rusia frustra un ataque con drones contra sus buques en el mar Negro

13:20

Mijailo Podoliak, asesor del presidente Zelenski, niega que Ucrania haya intentado atacar con drones buques civiles rusos enel mar Negro.

"Sin duda, estas declaraciones de los representantes rusos son ficticias y no contienen ni un atisbo de verdad. Ucrania no ha atacado, no ataca ni atacará barcos civiles, ni ningún otro objetivo civil", ha declarado Podoliak a Reuters.