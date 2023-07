21:38

El inicio de campaña electoral de los republicanos en Barcelona ha acabado pasado por agua, ya que la lluvia ha ido haciendo acto de presencia en el acto en el barrio de Sants hasta que se ha convertido en un chaparrón en los últimos minutos de discurso de Rufián, que ha acabado empapado sobre el escenario, al igual que los 400 asistentes. Pero esa lluvia no ha evitado que Rufián haya empezado su discurso con fuerza. "¡Y viva, viva y viva Irene Montero! No se puede sumar restando, no se puede sumar dejando en la cuneta a los tuyos", ha dicho en alusión a Sumar. (EFE)