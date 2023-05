Baleares, la cámara más fragmentada de España, ha acudido este domingo 28 de mayo a las urnas para elegir los gobiernos municipales, insulares y autonómico de las islas para los próximos cuatro años. Unas elecciones ante las que los sondeos pronostican un empate entre bloques, pero con las que la actual presidenta, Francina Armengol, pretende lograr el hito de ser la primera socialista en gobernar tres legislaturas seguidas tras llegar al poder en 2015.

Sigue los resultados de Baleares en tiempo real con el 20,31% escrutado:

De ganar las elecciones, Armengol gobernaría junto a sus actuales socios de Podemos y Més per Mallorca, o con otras formaciones localistas y de izquierdas, como Gent per Formentera (GxF). Solo el primer presidente autonómico, Gabriel Cañellas, del PP, consiguió mantenerse en el poder durante tres legislaturas, y desde entonces ningún líder ha logrado ni siquiera repetir por una segunda legislatura consecutiva.

Sin embargo, y según el sondeo de Gad3 para RTVE, el PP de Margalida Prohens sería el partido más votado (31,1%) y estaría en condiciones de alcanzar la mayoría absoluta apoyado en Vox (7-8) si ambos partidos rinden en el nivel más alto de la horquilla. Entre ambos sumarían 28-30 escaños, mientras que la mayoría absoluta está justo en 30. Enfrente, el bloque que forman PSIB-PSOE (17-18), Unidas Podemos (4), Més (4-5), Més per Menorca (2) y Gent per Formentera (1) sumaría 28-30 igualmente.

Además de Armengol por el PSOE y Prohens por el PP, este 28 de mayo compiten, de entre los partidos con representación, Antònia Jover (Podemos), Patricia Guasp (Ciudadanos), Lluís Apesteguia (Més per Mallorca), Josep Melià (El Pi), Josep Castells (Més per Menorca), y Silvia Tur (Gent per Formentera, en coalición con el PSOE en esta isla). En Formentera, que elige un solo escaño -que puede ser determinante dadas las ajustadas mayorías que se prevén-, también se presenta Sa Unió, una coalición de PP y Compromís amb Formentera, liderada por el 'popular' José Alcaraz.