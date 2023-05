La comunidad internacional felicita a Erdogan por su victoria en las elecciones presidenciales turcas

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado su felicitación junto a su deseo de continuar construyendo "la relación Unión Europea - Turquía". "Es de importancia estratégica tanto para la UE como para Turquía trabajar en el avance de esta relación, en beneficio de nuestro pueblo", ha dicho von der Leyen.

“I congratulate @RTErdogan on winning the elections.



I look forward to continue building the EU-Türkiye relationship.



It is of strategic importance for both the EU and Türkiye to work on advancing this relationship, for the benefit of our people.“