El estallido del ‘caso Mediador’ es el último de una serie de contratiempos que el gobierno de coalición de Canarias ha tenido que hacer frente en los últimos cuatro años, marcados por una difícil coyuntura provocada por la política de ‘turismo cero’ durante la crisis de la COVID, la erupción del volcán de La Palma o la compra de una partida de mascarillas valorada en 4 millones de euros que nunca llegó.

Pese a ello, el ejecutivo liderado por el PSOE junto a Nueva Canarias, Podemos y la Agrupación Socialista Gomera ha aguantado estable durante este tiempo. Esta alianza, conocida como Pacto de las flores, puso fin a 26 años consecutivos de gobiernos nacionalistas, encabezados por Coalición Canaria. Entonces, las urnas dejaron un parlamento muy fragmentado, con hasta siete formaciones y escasa diferencia entre bloques: la izquierda sumó 34 escaños y el de centroderecha, 33. En este caso, la Agrupación Socialista Gomera, de Casimiro Curbelo, que obtuvo tres diputados, resultó decisiva, negoció con ambos bandos y finalmente se decantó por las fuerzas de izquierdas.

Cuatro años después, sus integrantes no descartan reeditar la coalición el próximo 28 de mayo, en caso de que los resultados lo permitan. Los nacionalistas de Nueva Canarias, que repiten con Román Rodríguez como cabeza de lista, se someterán al examen dentro del Gobierno, mientras que la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo pretende seguir siendo fuerte en la isla y volver a tener la llave de la gobernabilidad.

De momento, los sondeos pronostican una victoria del socialista Ángel Víctor Torres, que repite como candidato, si bien la suma de sus aliados no sería suficiente para alcanzar la mayoría absoluta necesaria (31) para formar Gobierno. Ante este contexto, el Pacto de las flores podría tener un as bajo la manga en caso de que la formación del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez, Drago Verdes Canarias, obtuviese representación. No obstante, las encuestas aún no contemplan esta alternativa.

Otra de las opciones para el PSOE pasa por llegar a un pacto con Coalición Canaria, que ha gobernado en el pasado tanto con socialistas como con populares. La proyección de voto para la formación que lidera Fernando Clavijo y a la que llega Ana Oramas directa del Congreso (como cabeza de lista por Tenerife) ha mejorado en las últimas semanas, aunque reduciría su representación y se situaría en tercera posición en favor del PP, que de la mano de Manuel Domínguez tendría opciones reales de forjar una mayoría alternativa con un cambio de signo político.

Para que pudiese fraguarse esta suma por la derecha, el PP necesitaría los 17 escaños que los sondeos le entregan a Coalición Canaria. Además, en esta ecuación podría entrar una tercera formación, Vox, la cual podría irrumpir en el Parlamento canario con al menos un representante. Todo ello, en detrimento de Ciudadanos, que perdería los dos escaños que los canarios le otorgaron en 2019 y desaparecería del Parlamento del archipiélago.

Una de las principales bazas de la oposición para desbancar al actual Ejecutivo será el ‘caso Mediador’, la presunta trama de corrupción que ha salpicado a varios miembros del PSOE regional y que ofrecía a empresarios privilegios en materia de contratación pública, con prostitución, alcohol y drogas de por medio. El presidente de Canarias ha defendido la actuación del PSOE en esta situación, incidiendo en que en “apenas ocho horas” desde que se conocieran los hechos, el partido respondió “con inmediatez”. Unas palabras que son insuficientes para la oposición, que reclama “responsabilidades políticas”.