Asturias es una de las tres comunidades que actualmente el PSOE gobierna en solitario, junto con Castilla-La Mancha y Extremadura. El 'barón' socialista y actual presidente autonómico, Adrián Barbón, cercano a Pedro Sánchez y a la ex número dos del partido, la asturiana Adriana Lastra, se presenta en estas elecciones del 28M de nuevo para reeditar su gobierno y pilotar la que sería su segunda legislatura tras suceder en el Principado a Javier Fernández.

En un Parlamento con 45 escaños los socialistas obtuvieron 20, doblando los diez que obtuvo el PP, que se presenta con Diego Canga, un alto cargo de la Comisión Europea, como candidato sin carné del partido y al que le pasa el relevo Teresa Mallada.

La actual composición en el Parlamento la completan Ciudadanos, que puede pasar de tercera fuerza a quedarse sin representación en el Principado, Podemos Asturies, IU-IAS, Foro y Vox.

A la izquierda del PSOE, las aguas andan muy revueltas. No ha sido posible la unión electoral de Podemos e IU y Asturias es, junto con Aragón, la única comunidad en la que no concurren juntos. Pero en esta región se da además la circunstancia anómala de que los de Alberto Garzón se han coaligado con la marca de Más País, Más Asturies, bajo el nombre Convocatoria por Asturies y el candidato Ovidio Zapico.

Podemos concurre este 28M, por tanto, en solitario y en medio de una profunda crisis del partido con la dirección nacional de Ione Belarra. La candidata que ganó las primarias, Covadonga Tomé, forma parte del sector crítico de Podemos en la región y no era, en consecuencia, la candidata oficialista. Ha mantenido un duro pulso con la dirección regional y nacional, llegando al encierro para exigir que el número cuatro de su lista, Jorge Fernández, suspendido actualmente de afiliación, se mantuviese en unas listas de las que finalmente ha salido con amenaza de acudir a los tribunales.

Así las cosas, esta situación interna no beneficia al partido morado y preocupa en el PSOE, que esta vez sí, podría necesitar algo más a Podemos para volver a gobernar y de esa suma de Más País e IU. Esta ha sido una legislatura revuelta para otros partidos asturianos con expulsiones en Foro y en Ciudadanos; y Barbón, sin aliados claros y un gobierno en solitario, ha tenido que basarse en la geometría variable parlamentaria para sacar adelante las votaciones.

En 2019, Barbón fue investido presidente en segunda vuelta gracias a los votos de IU, pero no de Podemos, que no le apoyó. Aunque Barbón no sumó la mayoría absoluta (obtuvo 22 escaños y la mayoría son 23), el sistema asturiano favorece la gobernabilidad, ya que no es posible votar en contra de un candidato, sino solo abstenerse o presentan una alternativa. Eso le valió al PSOE para mantener el gobierno.

Precisamente a eso apuntan las encuestas, según el promedio elaborado por RTVE.es, que pone de manifiesto que Barbón ganaría las elecciones sin mayoría absoluta y reduciendo ligeramente su número de escaños, lo que haría más necesaria la suma de los votos de la izquierda. El PP crecería hasta en seis nuevos representantes, pero sin posibilidad de suma con el resto de fuerzas a la derecha, Vox y Foro, que se presentan con Carolina López y Adrián Pumares como candidatos.

Algunos sondeos apuntan a la posible entrada en el Parlamento de SOS Asturias, la marca de la plataforma España Vaciada en el Principado, encabezada por Miguel Herrero, que podría obtener un escaño y ser relevante para apuntalar mayorías.

Los partidos analizarán en campaña los problemas de una Asturias verde, que sufre con los incendios; una Asturias rural, afectada por la despoblación y el envejecimiento de la población; una Asturias ganadera e industrial, que busca una mayor modernización; y una Asturias con problemas de conexión e infraestructuras.