En esta carrera por la innovación constante, la retroalimentación se nutre de un intercambio de ideas “vivo y global” como indican desde el Museo Guggenheim de Bilbao. La pinacoteca es pionera en el proyecto ¿Puede el arte ayudarnos a entender mejor nuestras emociones?, accesible en Google Arts and Culture (la plataforma de difusión cultural de Google).

Tejen un mapa de sensaciones, desde la curiosidad a la pena, donde la comunidad de visitantes reacciona emocionalmente a las obras de sus fondos.

“En otras instituciones internacionales también están experimentando con el metaverso, en crear un museo virtual paralelo, y con la realidad aumentada. Nosotros tenemos en nuestra colección permanente una obra totalmente digital de la artista Jenny Holzer, Like beauty in flames, y requiere una aplicación móvil para interactuar”, señala David Díaz, experto de desarrollo del Guggenheim.

La página web del museo ha sido coronada con otro “Oscar” de la red. El jurado de los Webby ha valorado la remodelación integral del sitio online en la celebración de su 25 aniversario, ya que ofrece una “experiencia inmersiva, visual y emocionante”.

En esta ola masiva de creatividad en pixeles, el Rijksmuseum de Ámsterdam surfea con soltura. En 2019 retransmitió en streaming al mundo entero parte de la restauración de su buque insignia: La ronda de noche de Rembrandt, hasta llegar a la fiebre Vermeer.

El museo holandés ha reunido 28 obras de la limitadísima producción del pintor de Delf, en una exposición única abierta hasta junio que colgó el cartel de todo vendido hace meses.

Aunque es posible aproximarse a La joven de la perla y otras obras maestras a través de su espejo digital Close to Vermeer (Cerca de Vermeer), donde se presentan las pinturas en un efecto multipantalla.

