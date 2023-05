El Gobierno de Estados Unidos sospecha que las autoridades de Sudáfrica han proporcionado munición a Rusia para su posterior uso en la guerra de Ucrania, una acusación que contravendría la versión pública dada durante este último año por el Gobierno de Cyril Ramaphosa, que ha condenado la ofensiva militar sin terminar de romper lazos con Moscú.

El embajador estadounidense en Sudáfrica, Reuben Brigety, ha puesto como ejemplo de la supuesta colaboración un barco ruso que atracó en una base naval de Ciudad del Cabo en diciembre de 2022.

"Estamos convencidos de que cargó armas y munición (...) antes de volver a Rusia", ha afirmado, según el portal News 24.

