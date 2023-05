Arrestan al ex primer ministro de Pakistán Imran Khan

El PTI ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo del abogado de Khan con heridas en rostro en el interior de la corte.

La Policía de Islamabad ha dicho que Khan fue arrestado por un caso de corrupción, relacionado con un fondo para la educación, por unos 177 millones de dólares, conocido en el país como el caso de Qadir Trust”.

“This picture will be historic as we will see Imran Khan winning very soon. The people of Pakistan must come out today to defend their country. #ReleaseImranKhan pic.twitter.com/EkBjePpJ8L“