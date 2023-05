La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado que la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la compra de vivienda podrá beneficiar hasta 50.000 personas, según los cálculos iniciales del Ejecutivo, pese a que la iniciativa ha sido duramente criticada por Unidas Podemos, socio de la coalición.

"En cualquier caso, como es una línea de avales, todas aquellas personas que quieran optar, si cumplen los requisitos, van a poder optar a la misma", ha apostillado la ministra en la rueda de prensa tras participar en una reunión con el sector que ha estado encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la que ha acudido también la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de Defensa, Margarita Robles.

Raquel Sánchez ha insistido en que es una "buena medida" que no se puede leer aisladamente al resto de iniciativas que se han puesto en marcha. "Tenemos claro que evidentemente solucionar el problema de la vivienda en nuestro país pasa por la conformación de un parque público de viviendas en alquiler asequible, que esté sujeto a protección permanente, que no se pueda enajenar", ha agregado, después de comentar que no se puede "demonizar" la compra de vivienda. "Hay gente que siguen queriendo optar por la compra de vivienda y es una realidad que hay que atender".

Los detalles y requisitos se anunciarán en el Consejo de Ministros este martes, cuando se apruebe la medida junto al acuerdo para promover viviendas en suelos de Defensa. De momento, se conoce que la línea de avales cubrirá el 20% de los créditos hipotecarios a través del ICO y está dirigida a familias con hijos menores a cargo y menores de hasta 35 años con límites de ingresos individuales.

Ante las preguntas de los periodistas y sin querer entrar demasiado en la confrontación con Unidas Podemos, Raquel Sánchez ha discrepado de las críticas vertidas por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha calificado de "infamia" la medida y ha considerado que este tipo de políticas son las que quiere el Banco Santander y el PP e incluso "agrada" a Vox, y son como las que "provocaron la burbuja inmobiliaria". "En cuanto no depende de Podemos, las propuestas del PSOE en vivienda son contrarias al interés general", ha escrito en Twitter Belarra, después de que el presidente avanzara la medida en el fin de semana.

Reunión con el sector A la cita de este lunes con el sector privado estaban convocados representantes de la FEMP, de SAREB, de las patronales del sector constructor y promotor, gestores de vivienda y suelo, arquitectos y sindicatos, entre otros. Con este encuentro, ha dicho Raquel Sánchez, el Gobierno busca invitar a todos los actores fundamentales del sector a sumarse a esta "gran causa nacional" y apoyarse en la colaboración público-privada para abordar los retos en esta materia, que requieren del consenso y de la implicación del sector, con el que quieren trabajar "codo con codo". Tras el encuentro, la ministra de Movilidad y Agenda Urbana ha señalado que las propuestas del Gobierno han tenido una acogida excelente dentro del sector, que asegura, ha mostrado su "complicidad" y "compromiso" hacia este cambio de paradigma. Además, ha subrayado que el Ejecutivo cuenta con los instrumentos necesarios para cumplir estos objetivos, tanto legales como económicos, y con un tejido empresarial fuerte para llevarlos a cabo. En su cuenta de Twitter, Pedro Sánchez, ha insistido con motivo de esta reunión en que el acceso a la vivienda es una causa nacional que concierne a todos y el quinto pilar del Estado de bienestar y que con el cambio de modelo que quiere impulsar el Ejecutivo se ha pasado de "hablar de suelo, especulación y bien de lujo a hablar de un derecho". “Estamos cambiando el modelo de vivienda en nuestro país.



Pasamos de hablar de suelo, especulación y lujo a hablar de derecho, movilizando los recursos para hacer posible lo hasta ahora inalcanzable para muchos: un hogar.



