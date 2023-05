Mientras Londres todavía se recupera de una jornada histórica con la coronación de Carlos III y Camila, todo Reino Unido y la Commonwealth ha seguido celebrando este domingo las fiestas y almuerzos callejeros, que tendrán como colofón el 'Concierto de la Coronación' frente al Castillo de Windsor.

Estrellas de la música popular como Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Olly Murs y Paloma Faith actuarán al aire libre frente a un público de 20.000 personas, que también asistirá a interpretaciones de artistas clásicos como Andrea Bocelli, Bryn Terfel y Lang Lang. También intervendrán el actor de Hollywood Tom Cruise, la actriz británica Joan Collins y Winnie the Pooh. Habrá un 'Lighting up the Nation' (Iluminando la nación) con proyecciones y pantallas láser que iluminarán lugares emblemáticos y zonas de belleza natural de todo el país.

Una cita a la que no faltarán los recién coronados Carlos y Camilla y otros miembros de la realeza como los príncipes de Gales.

Precisamente, Guillermo y Catalina se han acercado en las horas previas a saludar a los cientos de personas que esperan para asistir por la noche al concierto. El heredero al trono británico y su esposa han conversado de manera animada con los ciudadanos en The Long Walk, la larga avenida arbolada, de más de cuatro kilómetros, que desemboca en el castillo. Los asistentes disfrutaban en la pradera del 'gran almuerzo' cuando llegó el heredero al trono, explica Sara Alonso Esparza, corresponsal de RNE en Reino Unido.

“Después han enterado a la pradera y charlando con los que hacían picnic. A su salida, la gente se agolpaba para tratar de darles la mano. pic.twitter.com/9GJa7EtIKX“ — Sara Alonso Esparza (@SAlonsoEsparza) May 7, 2023

Rodeados de una multitud que les saludaba y les filmaba con teléfonos móviles, los príncipes han charlado sonrientes con los asistentes durante varios minutos. El Palacio de Kensington, residencia oficial de Guillermo y Catalina, ha revelado que el primogénito de Carlos III y Diana de Gales saldrá al escenario durante el concierto.

En un vídeo publicado en Twitter, el Palacio ha mostrado imágenes de Guillermo ensayando ante un micrófono su participación en el evento, de la que no se han ofrecido más detalles.

“Final preparations for this evening’s #Coronation Concert… �� pic.twitter.com/3bc8yfiiV8“ — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 7, 2023