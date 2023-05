Mientras, la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que ha llegado a Port Sudan (este) la primera entrega internacional de suministros de emergencia del organismo por vía aérea desde que estalló el conflicto.

"Treinta toneladas métricas de suministros de traumatología y cirugía de urgencia han llegado hoy a Port Sudan en un vuelo fletado desde el centro logístico de la Organización Mundial de la Salud en Dubái", ha indicado en un comunicado la oficina de la OMS del Mediterráneo Oriental, con sede en El Cairo y que cubre Sudán.

