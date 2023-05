Mar García Puig: "Conciliar política y maternidad causa una colisión que puede afectar a la salud mental"

La entrada de Podemos en el Congreso de los Diputados tiene para Mar García Puig un sabor agridulce. Hizo campaña en 2015 embarazada de mellizos, y dio a luz el mismo día de las elecciones: el 20 de diciembre. Se convirtió en madre y diputada al mismo tiempo. Sus hijos estuvieron en la UCI y tuvo que dejarlos en el hospital, en Barcelona, para tomar posesión de su escaño en el Congreso.

Conciliar ese momento de su vida familiar con una profesión, la política, con una vertiente pública, no fue fácil. Afectó a su salud mental, y Mar lo cuenta todo en un libro, 'La historia de los vertebrados', en el que reconoce que ha recibido la solidaridad de muchas madres, mujeres de otros partidos políticos, que han pasado por situaciones similares, donde la conciliación se cobra un precio muy alto.

Feminista convencida, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, cree que no aún queda mucho por hacer, incluso en los grupos parlamentarios más avanzados. Y pide a los políticos perder los complejos para hablar de salud mental.

Pregunta: Mar García Puig es diputada de Unidas Podemos y autora de este libro, 'La historia de los vertebrados'. Es tu historia como madre de mellizos que llegaron al mismo tiempo que tu acta de diputada. ¿Cómo es vivir esas dos experiencias tan intensas a la vez?

Respuesta: Pues se mezclan como dos euforias. Por un lado, la euforia que se asocia a toda jornada electoral, a la democracia y después a la euforia de un nacimiento. Además, en mi caso doble.

P: Tus hijos nacen prematuros, se tienen que quedar en el hospital y están en la incubadora. Cuando tú llegas al Congreso por primera vez, en enero de 2016, se constituyen las Cortes de esa legislatura y se estrenan los diputados de Unidas Podemos. ¿Cómo recuerdas tú ese día? ¿Cómo lo viviste?

R: Pues lo recuerdo con alegría, porque al fin y al cabo nos estrenábamos como grupo parlamentario. Yo me estrenaba como diputada y era una entrada bonita en el Congreso. Pero también tengo un recuerdo un poco agridulce, porque dejar a tus hijos en la incubadora y en un hospital duele y cuesta, cuesta hacer además este desplazamiento y vivimos en otra ciudad, en Barcelona, y salir de madrugada y dejar a mis niños allí también tuvo su dificultad.

P: En este libro cuentas tu vida, pero es también la vida de muchas mujeres para quienes el nacimiento de sus hijos no es un camino de rosas. Enseguida empiezas a preocuparte mucho por que les pase algo, si tienen alguna enfermedad o no... ¿Hasta qué punto esa preocupación, esa ansiedad, condiciona tu vida como madre y como política?

R: Yo en el libro, además de hablar de mí, hablo de la historia de muchas mujeres y cito a una autora americana que se llama Joan Didion, que dice que cuando cuando se convirtió en madre ya nunca dejó de tener miedo. Creo que es una condición que va mucho con la maternidad, ese miedo y ese querer proteger a tus hijos y que ya te marca de por vida. Y en mi caso, si a eso le sumas una nueva responsabilidad que tenía además mucho de público como es ser diputada, que es una responsabilidad donde muchas veces estás en el foco... Creo que la conjunción de ambas cosas provocó una reacción quizá todavía más acentuada a ese miedo a no poder proteger a mis hijos.

Maternidad, política y salud mental

P: La salud mental ya está en la agenda política después de la pandemia, pues nos hemos familiarizado mucho más con este problema. Por lo menos hablamos mucho más de él. ¿Dirías lo mismo respecto al binomio maternidad/salud mental, o a eso todavía no hemos llegado?

R: Pues creo que no, y añadiré una tercera variante, que es política y salud mental. Cuando quieres ejercer una labor pública en política a la vez que ejerces ese derecho a los cuidados y a ocuparte de tus hijos, se produce una colisión de dos esferas, de una muy pública y una supuestamente privada que puede llegar a tener consecuencias en la salud mental. Maternidad y salud mental, que a veces lo vivimos las madres de forma muy silenciada. Pero también tenemos que perder los complejos, las personas que estamos en posiciones de responsabilidad política, de hablar de la salud mental y de nuestra propia salud mental.

P: Porque tú cuentas en el libro un episodio que le ocurre a tu hija: tiene un problema de salud que se agrava. Creo que durante unos días ingresa en la UCI y tienes que estar en Madrid, porque salvo en casos muy, muy excepcionales, los diputados no podéis votar telemáticamente.

R: Efectivamente, mis hijos fueron prematuros y han tenido algunos problemas de salud durante sus primeros años y en una de esas ocasiones se complicó y mi hija fue ingresada en la UCI. Yo me pongo en contacto con el Congreso y pido que el hospital emita un justificante. Pero efectivamente el reglamento no prevé el voto telemático más que para enfermedad propia del parlamentario. Ante una situación como ésta el propio Congreso no tiene herramientas, más allá de la voluntad individual, que sin duda estaba ahí. No estaba en el reglamento y yo no podía votar telemáticamente, y me tuve que desplazar hasta el Congreso de los Diputados, de una ciudad a otra, para votar.