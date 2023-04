La Comisión Europea (CE) ha llegado este viernes a un acuerdo con Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Eslovaquia para que permitan el tránsito de productos agrícolas ucranianos, con el objetivo de que Kiev pueda exportarlos a terceros países.

"Celebro el principio de acuerdo alcanzado para el tránsito de cuatro tipos de grano y cereal ucraniano", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su cuenta oficial de Twitter, en relación al trigo, al maíz, a las semillas de colza y a las de girasol.

“I welcome the agreement in principle found on the transit of 4 types of Ukrainian grain and seeds.



A deal that preserves both Ukraine’s exports capacity so it continues feeding the world, and our farmers’ livelihoods.



Thank you @VDombrovskis and @jwojc for your efforts. https://t.co/9TqtuG1gla“