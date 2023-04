El príncipe Guillermo selló un "acuerdo secreto" con News Group Newspapers (NGN), propietario de The Sun, por una "suma muy elevada" para zanjar una demanda por escuchas telefónicas, según han declarado los abogados del príncipe Enrique, ante el Tribunal Superior de Londres. Justifican así que el hermano del heredero al trono no hubiera demandado antes al grupo editorial, que intenta utilizar ese argumento para anular la demanda en curso.



Enrique demandó a NGN, propiedad del estadounidense Rupert Murdoch, ante el Tribunal Superior de Londres por una serie de actos ilícitos supuestamente cometidos por los tabloides The Sun y el ahora desaparecido News of the World, entre mediados de la década de 1990 y 2016.

Durante las audiencias preliminares que se celebran esta semana, NGN, que ha pagado millones de libras para resolver más de mil casos de piratería telefónica, pretende anular las demandas del príncipe Enrique y del actor británico Hugh Grant, argumentando que deberían haber actuado antes y que han prescrito. También niega que alguien del Sun estuviera implicado en actividades ilícitas.



En un escrito presentado ante el tribunal, el equipo jurídico de Enrique afirma que la razón por la que no había emprendido acciones antes era que se había llegado a un acuerdo entre NGN y la "institución", el palacio de Buckingham, para aplazar cualquier demanda hasta que concluyeran otros litigios pendientes relacionados con el pirateo telefónico.

"En respuesta a este intento de NGN de evitar que sus demandas lleguen a juicio, el demandante ha tenido que hacer públicos los detalles de este acuerdo secreto, así como el hecho de que su hermano, su Alteza Real, el Príncipe Guillermo, ha resuelto recientemente su demanda contra NGN entre bastidores", han dicho sus abogados.

"Se acordó directamente entre estas partes, no a través de sus abogados, que al concluir el litigio de 'interceptación de los buzones de voz de teléfonos móviles', News admitiría (su culpabilidad) o resolvería la demanda (de la realeza) y se disculparía", ha afirmado el abogado de Enrique, David Sherborne.

Un acuerdo para evitar llegar a los tribunales Según sus abogados, en la declaración como testigo de Enrique, el príncipe ha explicado que el acuerdo se alcanzó para "evitar la situación en la que un miembro de la familia real tuviera que sentarse en el estrado y relatar los detalles específicos de los mensajes de voz privados y altamente sensibles que habían sido interceptados". De acuerdo con el hijo menor del rey Carlos, el Palacio de Buckingham "quería evitar a toda costa" el daño reputacional causado por la publicación en los años 90 de los detalles de una "conversación telefónica íntima" entre Carlos y la ahora reina consorte Camilla, cuando su padre aún estaba casado con su madre, la princesa Diana. Enrique, que se enteró del acuerdo secreto en 2012, y el resto de la monarquía empezaron a presionar en 2017 para que NGN cumpliera su parte del trato. Ante la falta de progresos, en 2019 el hermano del heredero, decidió interponer su demanda particular. Enrique sostiene, entre otras cuestiones, que The Sun y News of the World se entrometieron de manera ilegal en la vida de su madre, la fallecida princesa Diana, y también en la suya, desde que él tenía diez años hasta al menos 2016, cuando estaba con su actual esposa, Meghan Markle.