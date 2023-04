La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha advertido de que denunciará a la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional (TC) si no retira la proposición de ley de ampliación de regadíos en Doñana. En una rueda de prensa este lunes en el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), la ministra ha hecho estas declaraciones en medio de la polémica por la iniciativa para ampliar los regadíos en la corona norte de Doñana presentada por el PP y Vox.

Ribera ha pedido al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que retire el texto para que "se imponga el sentido común", porque no se van "a negociar ilegalidades: No caben enmiendas, solo cabe la devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás, en beneficio de los españoles, que es la papelera". Si la Junta sigue adelante con su proposición de ley, Ribera ha hecho hincapié en que se acudirá "al Tribunal Constitucional".

También, habría que pensar en el supuesto de que hubiera multas "fuertes y privadas" y cómo se trasladaría esa multa coercitiva, porque "alguien debería pagarla y la amenaza es real, cierta como ha dejado por escrito y claramente en la reunión, el comisario europeo". "No se trata de un asunto discutible ni sujeto a interpretación”, ha incidido la ministra refiriéndose a la postura de la Comisión Europea, y ha exigido a la Junta de Andalucía que deje de reclamar diálogo pues “no se puede dialogar sobre la base de la ilegalidad”.

"Salvar Doñana depende de todos, pero cada cual tiene su responsabilidad", ha alegado Ribera, para concluir con otra petición al Gobierno de Moreno: "Dejen por favor de aliarse con Vox y vuelvan a pensar en la legalidad europea".

La ministra ha destacado la situación de estrés hídrico que padece el parque de Doñana, y ha aseverado que "donde no hay agua, donde está ya comprometida en un plan hidrológico del Guadalquivir sobre el que la Junta de Andalucía no hizo el menor comentario ni la menor alegación, no es posible inventar más agua". "El agua del que nos podemos dotar está ya comprometida para los regantes legales, para los consumidores y para el propio parque", ha señalado.

01.43 min La Junta andaluza defiende en Bruselas que su proposición de ley no perjudica a Doñana