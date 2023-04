En una cosecha de novedades abundante y continua, la novela sigue reinando como género más demandado al filo de la celebración del Día del Libro. A continuación, seleccionamos algunos de los títulos destacados de los últimos meses aunque hay muchísimo más donde elegir y disfrutar.

Hijos de la fábula, Fernando Aramburu

Portada

Tras el éxito monumental de Patria, Fernando Aramburu retorna a una novela de “gentes vascas”, totalmente irónica, demoledora, breve, ágil y caústica y que ya es uno de los libros del año. El argumento: dos jóvenes exaltados se marchan al sur de Francia para formar parte de ETA. Escondidos en una granja de pollos, esperan instrucciones pero se enteran del fin del conflicto armado mientras no para de llover. Diálogos punzantes y un sentido del humor que aflora el absurdo de una situación que desvanece toda su épica.

"Me parece sano satirizar sobre el totalitarismo", afirma Aramburu sobre el tono acerca del cual tuvo sus salvaguardas. "No quiero causar daño a quién sufrió por eso se lo comuniqué a una víctima del terrorismo para ver si le resultaba aceptable. No sacar a las víctimas en el libro me dejó manos libres para la sátira".