Aunque hay cuentas que todavía no se han visto afectadas por la medida como la de Eliot Higgins, periodista y fundador del medio Bellingat.

"Solo para ser claros, porque desde hace 10 minutos esto es ahora una inmensa fuente de vergüenza, que no pagué por Twitter Blue, y Bellingcat obtuvo el estado de organización oficial de forma gratuita", ha tuiteado Higgins.

“Just to be clear, because as of 10 minutes ago this is now an immense source of shame, that I didn't pay for Twitter Blue, and Bellingcat got the official organisation status for free.“