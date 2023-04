C. Valenciana

Si se celebrasen hoy las elecciones autonómicas en Navarra, no habría un cambio de gobierno y lo más probable sería una reedición del actual. Según el promedio de encuestas elaborado por DatosRTVE, UPN sería el partido más votado, como lo fue Navarra Suma en 2019, pero ni aunando el apoyo de PP y Vox, que lograría entrar por primera vez en el Parlamento autonómico, superaría al bloque de partidos de izquierda que pactaron el actual gobierno con la socialista María Chivite, aunque EH Bildu -que posibilitó en segunda ronda la investidura de Chivite- seguirá siendo imprescindible en el Parlamento.

Hay ocho partidos en la carrera por formar parte del próximo Parlamento de Navarra, en el que hay 50 escaños y cuya composición ha dependido de diversas coaliciones y pactos que se han hecho y deshecho en los últimos tiempos. UPN sería el partido más votado, con 15 diputados, como pasó en 2019 cuando concurría en la coalición Navarra Suma junto al PP y Ciudadanos. Pero, como entonces, no reuniría la fuerza suficiente para sumar los 26 escaños que conceden la mayoría en la cámara legislativa de la Comunidad Foral.

Cómo van las encuestas en Navarra

De manera destacada, UPN sería la lista más votada en las elecciones autonómicas en Navarra el 28M (30% de los votos), muy por delante del segundo partido más votado, el PSN-PSOE (19,9%), que además va significativamente a la baja. Sin embargo, no podría alcanzar el gobierno de la Comunidad Foral a no ser que el PSOE cambiara su política de alianzas respecto a 2019, lo que a día de hoy no parece probable.

El duelo más destacado en esta comunidad lo protagonizan Geroa Bai y EH Bildu, ambos en el entorno del 15% de los votos, aunque con casi un punto de ventaja para la formación de Uxue Barkos. El PP se situaría como sexta fuerza política, un 6,3% de las papeletas, mejorando su apoyo respecto a las elecciones de 2015 o 2011, cuando también se presentó en solitario.

La coalición Contigo se mantiene estable en un 6,7%, lo que garantiza tres diputados para la unión de Podemos e IU, con mayor garantía que concurriendo por separado como hicieron en las últimas elecciones. Y Vox, con un 3,3% de los votos, según el promedio de encuestas de DatosRTVE, superaría el 3% necesario para optar al reparto de escaños, podría entrar en el Parlamento navarro por primera vez en su historia.