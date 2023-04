La cineasta Carla Simón, ganadora del Oso de Oro en la Berlinale por su película Alcarràs, no ocupará finalmente el número 10 en la lista de Junts per Catalunya (JxCat) en Les Planes d'Hostoles, Cogolls i les Encies (Girona), su pueblo, en las próximas elecciones municipales como independiente, a pesar de lo que se había anunciado en un primer momento.

Una semana después de que el candidato de Junts a la alcaldía del municipio, Pablo Odell, publicase en Twitter que Simón había decidido sumarse al proyecto, la cineasta ha reculado y ha emitido un comunicado en el que da marcha atrás.

"Quiero clarificar que no soy de Junts. No comparto su opción política ni la mayoría de sus ideas. Lamento la lectura descontextualizada que se ha hecho de mi participación en la política municipal de mi pueblo de apenas 1.700 habitantes. Por este motivo, he decidido retirarme de la lista que apoyé simbólicamente como suplente independiente", ha expresado en un mensaje difundido a los medios de comunicación.