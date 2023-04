Comença la campanya de la renda 2022:calendari i requisits

Amb el final de la Setmana Santa arriba la campanya de la renda. Els que ja tenen l'esborrany a punt saben si enguany hauran de pagar o no."Sempre ens surt el mateix… No sé com ho feim, però cada any ens toca pagar. El meu fill està preocupat perquè ha tengut més d'un pagador"

Les ajudes cobrades l'any 2022 són un element clau “Sempre ens surt el mateix… No sé com ho feim, però cada any ens toca pagar“ Enguany estan obligats a fer-la els que hagin ingressat durant el 2022 més de 22.000 euros d'un pagador o més de 14.000 dividits en més d'un pagador. També hauran d'estar atents els que hagin rebut ajudes del Govern com per exemple les del lloguer o fins i tot les de 400 euros per fomentar la cultura entre els més joves. Ho explica Miquel Àngel García, president Col·legi Oficial de Gestors administratius Balears. "Per ventura per aquesta ajuda passam de no estar obligats a estar-ho. Alerta quan facem la declaració perquè aquestes ajudes poden no sortir a l'esborrany" ¿Cómo y cuándo pedir cita para hacer la declaración de la renta 2022? Pasos a seguir RUTH DRAKE

Dos mesos i mig per presentar-la “S'ha d'agafar amb calma. No per fer-la abans es cobra abans“ Per fer-ho de manera telefònica s'haurà d'esperar fins dia 5 de maig. A les oficines es podrà fer a partir del primer de juny. Un calendari que hauran de seguir els contribuents tot i que els experts recomanen no fer la declaració amb pressa. Segons Miquel Àngel García, president Col·legi Oficial de Gestors administratius Balears. "Tenim dos mesos i mig per fer-la i no és per qualsevol cosa. S'ha d'agafar amb calma. No per fer-la abans es cobra abans"