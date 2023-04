Al menos cuatro muertos en un tiroteo en las calles de Louisville, Kentucky

Los agentes también han explicado que hay ocho heridos que han sido trasladados a hospitales de la zona, dos de los cuales se encuentran en estado grave, entre ellos un policía. Según han informado, durante el intercambio de disparos han resultado heridos dos agentes, y uno de ellos ha tenido que ser operado en el hospital universitario de Louisville, ha explicado Humphrey.

“There is no longer an active aggressor threat. The suspected shooter has been neutralized.“