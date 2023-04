Este incidente sucede en medio de un fuerte repunte de violencia en la región en pleno mes sagrado musulmán de Ramadán, y tras otro ataque este viernes que acabó con la vida de dos mujeres israelíes en Cisjordania ocupada.

Tras el ataque en Tel Aviv, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha convocado a unidades de reserva de la Policía de Fronteras para desplegarse como refuerzo ante la escalada de violencia en la región.

“Prime Minister Benjamin Netanyahu announced he had ordered the mobilization of Border Police and IDF reservists in response to the deadly attacks in Tel Aviv.#Israel | #Terror | Read more >>https://t.co/bGTg2FSyRx“