Al menos una persona ha fallecido y seis han resultado heridas este viernes en un atentado perpetrado en el paseo marítimo de Tel Aviv, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. La víctima mortal es un hombre italiano y el resto son turistas de Reino Unido. El atacante, un hombre árabe-israelí, ha sido abatido, según han informado medios y servicios médicos de emergencia israelíes.

El ataque se produce en plena escalada de violencia tras el asalto a la mezquita de Al Aqsa el pasado miércoles. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha movilizado a la policía fronteriza de reserva y ha ordenado al Ejército que movilice fuerzas adicionales para enfrentar los ataques terroristas, según un comunicado.

