Además, el tornado ha provocado que unas 88.000 personas perdieran el acceso a la electricidad, según muestran los datos de la web PowerOutage.us, que monitoriza este servicio.

En varias imágenes y vídeos publicados en las redes sociales se puede ver el fenómeno, que ha arrancado árboles y tejados a su paso.

Más de 20 pacientes están siendo tratados en dos hospitales de la capital de Arkansas, Little Rock, según recoge The Washington Post. De estos, cinco se encuentran en estado crítico.

El alcalde de dicha ciudad, Frank Scott, Jr., ha confirmado que al menos 24 personas se encuentran hospitalizadas en la ciudad.

"El daño a la propiedad es extenso y todavía estamos respondiendo", ha escrito Scott en su cuenta de Twitter.

“At this time, we know of 24 people who have been hospitalized at Little Rock hospitals and we are not aware of any fatalities in Little Rock at this time. Property damage is extensive and we are still responding. #LRwx #ARwx“