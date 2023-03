La alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, ha cesado este lunes al teniente de alcalde Jesús Rodríguez por amenazas y coacción, asunto que ha trasladado a la Fiscalía, después que el pasado jueves día 16 le comunicara que no formará parte de la candidatura socialista para las próximas elecciones.

Farrés ha denunciado la situación en un hilo de Twitter donde ha señalado que "Jesús Rodríguez me ha amenazado y coaccionado con actitud agresiva, y me ha intentado chantajear con difundir denuncias falsas si no cambiaba la decisión de no incorporarlo a la propuesta de candidatura electoral del PSC Sabadell".

Apunta que "ha sido realmente una situación que de ninguna manera hubiera imaginado nunca, y mucho menos de alguien que hasta hoy mismo era un compañero de grupo y de partido desde hace muchos años". Rodríguez era el tercer teniente de alcalde.

La alcaldesa reconoce que "no ha sido una decisión fácil" Farrés señala que se ha llegado a un punto de no retorno y, ha agregado, "no me ha quedado otra salida que denunciarle, cesarle de sus responsabilidades de gobierno y ponerlo en conocimiento del PSC que, según me han comunicado, lo ha suspendido de militancia". La alcaldesa reconoce que "no ha sido una decisión fácil, pero no puedo aceptar de ninguna manera que nadie intente socavar mi voluntad y las decisiones que tomo en el ejercicio de mis funciones y atribuciones, con coacciones y amenazas". Finalmente, ha dejado claro que nunca aceptará "chantaje alguno, venga de quien venga" y en este sentido su "responsabilidad como alcaldesa está por encima de todo, aunque comporte momentos duros" como el que hoy le ha "tocado vivir". "Gracias a todos y todas por las muestras de apoyo" concluye su declaración en su cuenta de twitter.