El destino de Hassan Alkhalaf estaba en su mano. Se lo escribió su madre. Cuando Rusia comenzó a atacar la central nuclear de Zaporiyia, donde ellos vivían, le subió solo en un tren destino a la capital Eslovaquia, Bratislava, con un número de teléfono escrito a bolígrafo en su piel.

Un año después, desde la estación central de la ciudad, nos cuenta que su madre, Yulia Volodymyrivna, “estaba muy asustada por si había una catástrofe nuclear o por si impactaba un misil cerca de casa”.

Con una madurez, quizás impropia de un niño de 12 años, pero adquirida por experiencias vividas, Hassan nos sigue narrando que su madre le “escribió el móvil de sus hermanos mayores, que llevaban ya un tiempo estudiando en Bratislava, para que, en caso de que se perdiera o de que el tren descarrilara, cualquier adulto pudiera ver el teléfono y avisar a la familia. Ella, mientras, se quedaría en Zaporiyia cuidando de la abuela, "que es muy mayor y está enferma”.

Las estaciones estaban saturadas de familias huyendo de Ucrania. En el primer tren estuvo 26 horas. “Tenía mucho miedo”, confiesa Hassan. “Era la primera vez que estaba solo y temía coger el tren incorrecto entre tanto caos”, añade mientras cuenta que durmió en el suelo de varias estaciones esperando los transbordos.

Cuando llegó a la frontera europea de Eslovaquia, unos voluntarios se interesaron por él. Hassan les contó que iba en busca de sus hermanos y señaló el dorso de su mano. Inmediatamente, avisaron a la policía eslovaca. Los agentes fueron a recogerlo, lo llevaron a casa de sus hermanos y, con este final feliz asegurado, dieron a conocer su historia. La huida de Hassan dio la vuelta al mundo.

Con todos cobijados bajo el mismo techo, Yulia narra la angustia que sintió durante los cuatro días que tardó Hassan en avisar de que el plan había salido bien . “Tuve muchos remordimientos por haber dejado solo a mi niño, tan pequeño, pero no tuve otra opción. Los ataques rusos estaban cercando nuestra ciudad y corría peligro”, recuerda Yulia.

No es la primera vez que huyen de la guerra

Yulia se casó con un sirio. Se fue a vivir con él a Oriente Próximo y allí tuvieron a sus tres hijos. Eran pequeños cuando en 2011 empezaron las protestas entre las Fuerzas Armadas del país y la oposición al régimen de Bashar al-Asad. En 2012 el marido murió en la guerra civil. Yulia, ya viuda, se trasladó con sus hijos a Ucrania sin imaginar que, una década después, las bombas iban a ponerles de nuevo en una encrucijada.

No quiere hablar de casualidades ni de mala suerte. Tampoco quiere regodearse en el pasado. La lluvia que cae sobre Bratislava, el viento frio y el halo de tristeza que transmite Yulia no invitan a repreguntar. “Solo me importa mi día a día y la seguridad de mis hijos”, dice.

Toda la conversación es con Hassan pegado a su lado. Presta atención a la conversación que tenemos con su madre. Nos interrumpe para decir que, cuando crezca, estudiará para ser programador informático. “Así podré tener un buen trabajo, ganar dinero y cuidar de todos nosotros”, explica el pequeño.