Por qué ayudar a Ucrania beneficiará a la sociedad rusa demócrata

-¿Usted no se fía de Putin?

-(Risas) ¡Nooo, no me fío de Putin!

-¿Usted no se fía de un posible acuerdo de paz con Putin?

-No. No me fío de ningún acuerdo con Putin. La única opción para la paz es que Ucrania recupere el territorio que tenía en 2013 [antes de la anexión de Crimea y parte del Donbás] y que Rusia pague por la reconstrucción o una compensación. Tenemos que ayudar a la reconstrucción de Ucrania y, tal vez entonces, podamos establecer algún tipo de diálogo entre los dos países. Ojalá yo viva para verlo.

Es un extracto de la conversación que mantuve a principio de mes con Aleksandra Polivanova, la joven rusa que preside Memorial (Nobel de la Paz, 2022), la organización defensora de los Derechos Humanos que nació con la perestroika de la Unión Soviética, pero no ha sobrevivido a Vladímir Putin, que la ha ilegalizado. Uno de los fundadores de Memorial fue el premio Nobel Andrei Sájarov.

Polivanova pasó por Madrid como parte de una delegación de Memorial a quien el gobierno español, CIDOB y la Fundación Rafael del Pino acogieron para que pudieran celebrar su reunión anual, imposibilitados como están de hacerlo en Rusia. Asistí a cuatro sesiones que fueron tan interesantes como tristes y alarmantes.

"No quiero haber nacido con Stalin y morir con Putin" Con la apertura de Mijaíl Gorbachov, empezaron a investigar y denunciar los crímenes de la era soviética, y hoy se sienten fracasados por no haber logrado una Rusia más democrática y justa en más de 30 años de activismo. No se me ocurre mejor ilustración que la frase lapidaria que dejó Svetlana Gannushkina, una de las fundadoras de Memorial: "Celebré mis 80 años en un calabozo. No quiero haber nacido con Stalin y morir con Putin". En estas sesiones pudimos escuchar y conversar tanto con algunas de las fundadoras como con miembros más jóvenes, también con miembros de Memorial en Ucrania y activistas pro derechos humanos del Cáucaso, Bielorrusia y Polonia. Les une esa causa común y, en lo urgente, su oposición a la invasión de Ucrania y a la visión imperialista del Kremlin, que reclama tener derecho a una "zona de interés" fuera de sus fronteras, incompatible con la soberanía de exrepúblicas soviéticas, hoy Estados independientes. Cronología de la invasión rusa de Ucrania: del fracaso de la operación relámpago a la guerra de desgaste MIGUEL CHARTE / ANA MARTÍN (DATOS RTVE)

Las protestas dentro y fuera de Rusia Pero hay un punto de fricción: a pesar de reconocer que hay un sector de la sociedad rusa contraria a la política del presidente Putin, como la propia organización Memorial, fuera de Rusia les reprochan la timidez en la protesta. Los rusos se defienden argumentando el panorama político y el miedo que ha impuesto el gobierno Putin: "No hay una oposición organizada y cualquiera que salga a protestar en Rusia se arriesga a ser detenido en cuestión de minutos y acabar en la cárcel". De acuerdo, conceden los críticos, pero, ¿y los rusos que viven en el extranjero? ¿Por qué no hay grandes manifestaciones de rusos en Francia, Alemania, España… como sí las ha habido de bielorrusos, que son menos? “¿Por qué no hay grandes manifestaciones de rusos en Francia, Alemania, España…?“ Es el mismo reproche que hace Yevhen Fechenko, periodista ucraniano y profesor universitario, razón por la cual ha podido quedar exento de tener que alistarse a la defensa ucraniana y ha podido exiliarse. He hablado con él en varias ocasiones mientras ha estado en Madrid y he recogido parte de su testimonio en la crónica del Telediario Especial con motivo del primer aniversario de la invasión. Zelenski, en el aniversario de la guerra: "La victoria es inevitable si los aliados hacen su trabajo" Fedchenko comparte la visión y los argumentos de todos los ucranianos con quienes he hablado en este último año y que, dentro de la Unión Europea, comparten nuestros socios de las repúblicas bálticas, que han prohibido la entrada en sus países a todos los ciudadanos rusos. “Huyen porque no quieren morir, no porque les importemos los ucranianos“ ¿Aunque huyan para no ir a la guerra?, les he preguntado yo, y en todos los casos la respuesta de mis interlocutores es así de brutal: "Huyen porque no quieren morir, no porque les importemos los ucranianos. No se pueden equiparar los inconvenientes potenciales para los rusos en Rusia con el sufrimiento de los ucranianos. Si están contra la guerra, que se queden en Rusia y luchen por cambiar su gobierno, si no, los ciudadanos son tan responsables como Putin". Un activista de un país de la Europa del Este que hoy es miembro de la UE fue más lejos. "La obligación de los rusos es quedarse en Rusia y oponerse al régimen. Es la manera de ayudar a Ucrania y a Europa", dijo.