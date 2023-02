La película As bestas, de Rodrigo Sorogoyen, se ha llevado este viernes el premio César a la mejor película extranjera, y el filme Pacifiction, de Albert Serra, ha sido galardonado con los César en las categorías de mejor fotografía y mejor actor.

Tras arrasar en los Goya, Sorogoyen ha subido de nuevo a la tribuna para recibir el premio que le ha concedido la Academia Francesa. "Gracias por dejarnos ser una pequeña parte del cine francés", ha dicho el director de cine español al recibir el galardón en el teatro Olympia de París.

As bestas competía junto a la belga Close (Lukas Dhont), la sueca Boy from Heaven (Tarik Saleh), la polaca EO (Jerzy Skolimowski) y la también sueca Triangle of Sadness (Ruben Östlund).

"Estábamos nominados con películas increíbles", ha dicho Sorogoyen en la sala de prensa tras recoger el premio. El realizador ha dicho que casi se "sentía un poco mal" de estar nominado porque, tras el éxito de los Goya, era demasiado "ambicioso" ganar también en Francia. "Ahora que ya lo hemos conseguido es como una guinda perfecta, no podría haber mejor final, mejor colofón que ganar el César, increíble".