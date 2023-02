Ya son cinco las personas detenidas por su presunta implicación en la muerte de una mujer embarazada tras recibir un disparo en la cabeza en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó. Al novio de la víctima se le unen como detenidos una pareja acusada por homicidio y tenencia ilícita de armas y dos encubridores: un hombre y una mujer detenidos como cooperadores necesarios.

El móvil de este suceso estaría relacionado con una discusión en la que se produjeron unos disparos, uno de los cuales impactó de forma fortuita en la mujer, según fuentes policiales. La víctima tenía 28 años y estaba embarazada de 36 semanas cuando recibió el disparo mortal. Afortunadamente, los médicos lograron salvar el bebé al practicarle una cesárea antes de que la madre muriese.

Cómo sucedieron los hechos

El novio de la embarazada muerta por un disparo en la cabeza ha sido detenido este jueves por la tarde, poco después del entierro de la mujer. El hombre es el padre del bebé que esperaba la fallecida y que finalmente ha sobrevivido. Por otro lado, la Policía Judicial de Castellón ha localizado en un descampado de esa misma localidad la pistola presuntamente usada en el homicidio de la mujer embarazada.

Al parecer, el disparo fue accidental, tras una pelea entre varias personas que tuvo lugar en el barrio de Carbonaire. La pareja forcejeó mientras la fallecida intentaba arrebatarle el arma a su novio para evitar que la utilizara contra una tercera persona. Un miembro de la familia con quien el hombre había tenido desavenencias por cuestiones que podrían estar relacionadas con el tráfico de drogas.

De manera fortuita, el arma se disparó contra la mujer. Tras el disparo, fue trasladada al Hospital Clínico de Valencia, donde le hicieron una cesárea de urgencia para salvar al bebé, que continúa ingresado. Ella fallecía a las pocas horas. Fue enterrada este jueves en la localidad de Faura, donde residió en la infancia. La mujer era de origen lituano.

"Yo estaba casado con su madre, fuimos a Lituania a por ella. La relación que tengo con ella es que la hemos criado. No sé lo que ha podido pasar, no lo entiendo, problemas familiares, un ajuste de cuentas, no lo descarto, no lo sé", aseguraba el novio de la madre de la fallecida.

Según ha podido saber 'La Hora de la 1', el detenido tiene un amplio historial policial y ha sido arrestado en al menos seis ocasiones. Además de él, han sido arrestadas otras cuatro personas. Ahora se le investiga por homicidio y tenencia ilícita de armas.