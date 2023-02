El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a 26 años y 4 meses de prisión

Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, habló este viernes con su homólogo de Nicaragua, Denis Moncada, tras la llegada el jueves al país norteamericano de 222 opositores presos liberados.

"Tras la liberación de 222 presos políticos, hablé con el ministro de Exteriores Moncada sobre la importancia del diálogo constructivo para construir un futuro mejor para el pueblo nicaragüense", ha escrito Blinken en Twitter.

“Following the release of 222 Nicaraguan political prisoners yesterday, today I spoke with Nicaraguan Foreign Minister Moncada about the importance of constructive dialogue toward building a better future for the Nicaraguan people.“