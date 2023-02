El aumento de la rentabilidad de las letras del Tesoro en los últimos meses, tras encadenar varios ejercicios en negativo, ha vuelto a despertar el interés de los ahorradores españoles. En los últimos días se han sucedido colas en los alrededores del Banco de España para adquirir estos títulos de deuda, con el objetivo de obtener una rentabilidad a corto plazo sin poner en riesgo el capital invertido.

Tal es el boom que en enero se han obtenido títulos por valor de 400 millones de euros a través de la página web del Tesoro, una cifra similar a la de todo 2022, cuando se colocaron 403 millones.

¿Están exentas de retención?

En el caso de los residentes, el rendimiento (diferencia entre el importe de compra y el de venta o amortización) se grava al tipo del 19% para los primeros 6.000 euros, los siguientes 44.000 euros tributan al 21% y, de ahí en adelante, al 23%. No obstante, no está sujeto a retención a cuenta tanto en el ámbito del IRPF como en el del Impuesto sobre Sociedades, por lo cual será en el momento en el que se haga la Declaración cuando haya que incluir dichos impuestos.

Por su parte, no están sometidos a tributación en España los rendimientos derivados de la Deuda Pública española, obtenidos por personas físicas o entidades no residentes, siempre que no operen a través de un establecimiento permanente en España.