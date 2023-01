'TÁR', 'Los Fabelman' y 'Almas en pena de Inisherin', favoritas para los Globos de Oro

Tras el boicot del año pasado, en que los Globos de Oro se celebraron a puerta cerrada, sin alfombra roja ni retransmisión televisada (debido a las acusaciones de falta de diversidad entre los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood), estos veteranos premios intentan recuperar el prestigio y el glamour de ediciones anteriores, y lo hacen coincidiendo con su 80 aniversario.

El cómico Jerrod Carmichael asumirá el reto de conducir la ceremonia, que volverá a ser retransmitida por la NBC y en la que habrá presentadores como Ana de Armas y Jamie Lee Curtis (ambas nominadas), Michaela Jaé Rodríguez de Pose, el cineasta Quentin Tarantino, los cómicos Tracy Morgan y Nicole Byer, y los actores Billy Porter, Natasha Lyonne, Niecy Nash-Betts, Ana Gasteyer y Colman Domingo.

Almas en pena de Inisherin, de Martin McDonagh es la película más nominada de esta edición, con 8 candidaturas. Al filme protagonizado por Colin Farrell le sigue Todo a la vez en todas partes, de Dan Kwan y Daniel Scheinert, con seis nominaciones; mientras que Babylon de Damien Chazelle y Los Fabelman de Steven Spielberg empatan con cinco candidaturas.

'TÁR' y 'Los Fabelman' favoritas en las categorías dramáticas En la categoría de película dramática, estos últimos días cobra fuerza TÁR, el regreso a la dirección de Todd Field (Juegos secretos, En la habitación) después de más de quince años. Esta película, sobre una directora de orquesta, ha triunfado como mejor película en los premios de la Asociación Nacional de Críticos y de las asociaciones de Críticos de Nueva York y de los Ángeles. Y también ha ganado el premio al mejor guion en los tres casos. Su protagonista, Cate Branchett, también ha conseguido los galardones a mejor actriz en esa terna de premios (además de la Copa Volpi en Venecia), por lo que se convierte en la gran favorita para los Globos de Oro en la categoría de actriz dramática. Olivia Colman (El imperio de la luz), Viola Davis (La mujer rey), Ana de Armas (Blonde) y Michelle Williams (Los Fabelman) se tendrán que contentar con la nominación. Estos premios parecen restar fuerza a Los Fabelman, la película autobiográfica de Steven Spielberg, que hasta hace poco era la gran favorita. Elvis (Baz Luhrmann) y las dos películas más taquilleras de 2022, Avatar: El sentido del agua (James Cameron) y Top Gun: Maverik (Joseph Kosinski) no parecen tener demasiadas posibilidades. La esperanza que parece quedarle a Spielberg es el galardón a la mejor dirección, sobre todo después de haber conseguido el premio de la National Board of Review (NBR). Así que podría arrebatar el Globo de oro, en esa categoría, a Todd Field, el otro favorito. Sin olvidar a Martin McDonagh (Almas en pena de Inisherin). James Cameron (Avatar: El sentido del agua) y el dúo formado por Daniel Kwan y Daniel Scheinert (Todo a la vez en todas partes) parecen tener menos posibilidades. 05.40 min Días de Cine: Elvis En cuanto a los mejores actores dramáticos, el gran favorito es Brendan Fraser, por su conmovedora interpretación de un solitario profesor de inglés con obesidad severa en La ballena. El intérprete, que hace cuatro años denunció que el presidente de la Asociación de la prensa extranjera le había acosado sexualmente y que la organización no hizo nada al respecto, ya ha anunciado que no asistirá a la ceremonia. esa ausencia podría beneficiar a Austin Butler (Elvis), sin olvidar a Jeremy Pope (The Inspection) ni a los veteranos Hugh Jackman (El hijo) y Bill Nighy (Living) 05.15 min Días de Cine: Avatar: el sentido del agua.

'Almas en pena de Inisherin' vs. 'Todo a la vez en todas partes' En comedia la gran favorita es Almas en pena de Inisherin (Martin McDonagh), que ha conquistado a la crítica y es la película con más nominaciones de esta edición (8): pero no sería ninguna sorpresa que ganase Todo a la vez en todas partes (Daniel Kwan y Daniel Scheinert), que tiene uno de los guiones más sorprendentes de los últimos años y es divertidísima. Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (Rian Johnson), es otra de las cintas más destacadas de 2022, aunque tenga menos posibilidades. Y con ninguna aparecen Babylon (Damien Chazelle), que a pesar de su espectacular reparto (Brad Pitt, Margott Robbie Tobey Maguire) ha sido un sonoro fracaso en taquilla, y El triángulo de la tristeza, la película danesa dirigida por Ruben Östlund. En la categoría de actor principal de comedia el indiscutible favorito es Colin Farrell (Almas en pena de Inisherin) que ya consiguió el premio al mejor actor en venecia y también ha logrado el reconocimiento del National Board of Review y del Círculo de Críticos de Nueva York. Diego Calva (Babylon), Daniel Craig (Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion), Adam Driver (Ruido de fondo) y Ralph Fiennes (El menú), tendrán que resignarse. 02.36 min Días de Cine: Todo a la vez en todas partes. Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes), es favorita entre las actrices protagonistas y la mejor baza de la pelicula, aunque Emma Thompson (Buenas noches, Leo Grande) podría dar la sorpresa. Lesley Manville (El viaje a París de la señora Harris), Margot Robbie (Babylon) y Anya Taylor-Joy (El menú), parten con pocas posibilidades. 04.16 min Días de Cine: Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion. Pinocho de Guillermo del Toro, es la gran favorita para conseguir el triunfo en la categoría de mejor película de animación. De momento ya ha ganado los premios la crítica de Los Ángeles y Chicago. Más reñida está la categoría de película de Habla no inglesa, con Sin novedad en el frente (Alemania), Argentina, 1985 (Argentina), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur) y RRR (India). En principio puede ganar cualquiera, aunque Decision to Leave, Close y la sorprendente RRR parecen partir con cierta ventaja. 03.47 min Días de CIne: Pinocho de Guillermo del Toro.

Todas las nominaciones (Cine) MEJOR PELÍCULA - DRAMA Avatar: El sentido del agua (James Cameron) Elvis (Baz Luhrmann) Los Fabelman (Steven Spielberg) TÁR (Todd Field) Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski) MEJOR PELÍCULA - COMEDIA/MUSICAL Babylon (Damien Chazelle) Almas en pena de Inisherin (Martin McDonagh) Todo a la vez en todas partes (Dan Kwan & Daniel Scheinert) Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion (Rian Johnson) El triángulo de la tristeza (Ruben Östlund) MEJOR DIRECCIÓN James Cameron por Avatar: El sentido del agua Daniel Kwan & Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes Baz Luhrmann por Elvis Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin Steven Spielberg por Los Fabelman MEJOR ACTRIZ - DRAMA Cate Blanchett por TÁR Olivia Colman por El imperio de la luz Viola Davis por La mujer rey Ana de Armas por Blonde Michelle Williams por Los Fabelman MEJOR ACTOR - DRAMA Austin Butler por Elvis Brendan Fraser por La ballena (The Whale) Hugh Jackman por El hijo Bill Nighy por Living Jeremy Pope por The Inspection MEJOR ACTRIZ - COMEDIA/MUSICAL Margot Robbie por Babylon Anya Taylor-Joy por El menú Emma Thompson por Buena suerte, Leo Grande Lesley Manville por El viaje a París de la señora Harris Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes MEJOR ACTOR - COMEDIA/MUSICAL Diego Calva por Babylon Daniel Craig por Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion Adam Driver por Ruido de fondo Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin Ralph Fiennes por El menú MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes Dolly De Leon por El triángulo de la tristeza Carey Mulligan por Al descubierto MEJOR ACTOR DE REPARTO Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin Brad Pitt por Babylon Eddie Redmayne por El ángel de la muerte MEJOR GUION Todd Field por TÁR Tony Kushner & Steven Spielberg por Los Fabelman Daniel Kwan & Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin Sarah Polley por Ellas hablan MEJOR BANDA SONORA ORIGINAL Alexandre Desplat por Pinocho de Guillermo del Toro Hildur Guðnadóttir por Ellas hablan Justin Hurwitz por Babylon John Williams por Los Fabelman Carter Burwell por Almas en pena de Inisherin MEJOR CANCIÓN ORIGINAL "Carolina", de Taylor Swift (en La chica salvaje) "Ciao Papa", Guillermo del Toro & Roeban Katz (en Pinocho de Guillermo del Toro) "Hold My Hand", de Lady Gaga and Bloodpop (en Top Gun: Maverick) "Lift Me Up", de Tems, Ludwig Göransson, Rihanna & Ryan Coogler (en Black Panther: Wakanda Forever) "Naatu Naatu", de Kala Bhairava, M. M. Keeravani & Rahul Sipligunj (en RRR) MEJOR PELÍCULA ANIMADA Pinocho de Guillermo del Toro (Guillermo del Toro & Mark Gustafson) Marcel the Shell With Shoes On (Dean Fleischer-Camp) Inu-Oh (Masaaki Yuasa) El gato con botas: El último deseo (Joel Crawford & Januel Mercado) Red (Domee Shi) MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA Sin novedad en el frente (Edward Berger) Argentina, 1985 (Santiago Mitre) Close (Lukas Dhont) Decision to Leave (Park Chan-wook) RRR (S.S. Rajamouli)