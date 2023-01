Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) se reunirán este martes por bloques -progresista y conservador- para fijar los candidatos a la Presidencia de la corte de garantías, un cargo al que aspiran Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista.

El presidente en funciones, Ricardo Enríquez, ha convocado un pleno este miércoles, a las 13.00 horas, para elegir al magistrado que presidirá el tribunal los dos años y medio próximos, un período en el que se abordará gran parte de la agenda social del Gobierno de Pedro Sánchez, impugnada por PP y Vox. Los magistrados elegirán a su nuevo presidente en una votación secreta, que requiere mayoría absoluta, y, en caso de que sea necesario repetir, mayoría simple.

Las 24 horas previas a ese pleno serán cruciales, porque están previstas un sinfín de reuniones y contactos entre los magistrados para tantear las opciones de los dos candidatos que se postulan para la presidencia y que culminarán en dos encuentros de los grupos progresista y conservador, por separado.

De esos cónclaves saldrán las candidaturas formales que deberán analizarse y votarse en el Pleno del próximo miércoles, aunque tanto Conde-Pumpido como Balaguer aspiran oficiosamente a reemplazar a González-Trevijano.

El TC ha completado este lunes su renovación parcial con la entrada de cuatro nuevos magistrados, que ha provocado un vuelco desde una mayoría conservadora de 6 a 5 a una progresista de 7 magistrados frente a 4, un nuevo equilibrio de fuerzas que garantizará que el presidente saliente, Pedro González-Trevijano, sea sustituido por un magistrado progresista.

De esta forma, habría un empate técnico en el Pleno -cinco a cinco-, que Segoviano resolvería con su voto, siempre y cuando no se alcancen ninguno de los dos escenarios previos: que Balaguer se retire o que la propia Segoviano anuncie ya en la reunión de su grupo a quien apoya, lo que dejaría a la catedrática sin opción alguna de presidir el tribunal.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe señalan la necesidad de acudir al pleno con una candidatura de unidad y que, preferentemente, sea María Luisa Balaguer la que dé un paso al lado , algo que según las fuentes está lejos de suceder, porque la magistrada no tiene intención de renunciar a su candidatura.

Según las fuentes del TC consultadas por Europa Press, 'a priori' la intención es que desde el ala progresista se proponga un único candidato, si bien en estos momentos el escenario está abierto porque tanto C onde-Pumpido como Balaguer parecen dispuestos a dar la batalla por la Presidencia del TC.

La Vicepresidencia

El miércoles también se votará al nuevo vicepresidente del TC, cargo que ejercía otro de los magistrados salientes, el progresista Juan Antonio Xiol. Normalmente, este puesto lo ocupa un magistrado de la minoría del tribunal, que en este caso por la nueva composición del órgano correspondería a un conservador, el más antiguo, Ricardo Enríquez.

No se descarta que esta regla no escrita pueda quebrarse según se desarrollen los acontecimientos y que se dé el caso de que haya un tándem de dos progresistas en la Presidencia y Vicepresidencia, una opción que, sin embargo, no desean ni progresistas ni conservadores.