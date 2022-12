El presidente francés, Emmanuel Macron, ha resaltado que el papa emérito trabajó "con alma e inteligencia". "Mi pensamiento está con los católicos de Francia y de todo el mundo, afligidos por la partida de Su Santidad Benedicto XVI, que trabajó con alma e inteligencia por un mundo más fraternal", ha dicho en Twitter.

Desde Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak, se ha declarado "entristecido" por la muerte del papa emérito y ha recordado su visita al país en 2010. "Fue un gran teólogo cuya visita al Reino Unido en 2010 fue un momento histórico para los católicos y no católicos de nuestro país", ha tuiteado el líder británico, mientras que la Iglesia Anglicana ha dicho que rezaba en memoria del papa emérito.

También se ha pronunciado el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki al que ha descrito como "uno de los grandes teólogos de nuestro tiempo", que ha completado "su larga perenigración hasta la casa del Padre". ha asegurado, además, que deja tras de sí un "gran legado", que espera que "continuemos".

“I am saddened to learn of the death of Pope Emeritus Benedict XVI.



He was a great theologian whose UK visit in 2010 was an historic moment for both Catholics and non-Catholics throughout our country.



My thoughts are with Catholic people in the UK and around the world today.“