Las compras por internet tienen marcada la fecha del vierrnes 25 de noviembre. En la antesala de la Navidad, el Black Friday abre la puerta a los días de mayor consumo del año, con descuentos que ofrecen la oportunidad de adquirir productos más baratos, siempre que las compras se hagan con cabeza.

El coronavirus aceleró la digitalización de los comercios y también impulsó la venta on line, aunque redujo los ingresos de uno de cada diez hogares. Este año la inflación y la subida de los tipos de interés pueden retraer el consumo.

Con origen en Estados Unidos, el Black Friday hace referencia a que los balances cambian los números rojos por el color negro, es decir los negocios se anotan ganancias, al día siguiente de Acción de Gracias, la fiesta más señalada para las familias estadounidenses.

El 25 de noviembre se ha convertido en un hito marcado en el calendario, ya que los comerciantes pueden aprovechar el tirón publicitario para vender sus productos, aunque este año puede haber menos ofertas. El otoño inusualmente cálido ha hecho que las prendas de abrigo casi no se hayan vendido por lo que sería raro ver grandes descuentos. En algunos casos, las tiendas no limitan las ofertas a un solo día y extienden la campaña durante una semana o incluso más.

A la hora de realizar las compras, las asociaciones de consumidores como la OCU o Facua, recomiendan una serie de consejos para que el Black Friday no se convierta en un viernes negro.

Otro posible problema es que algunas web reciban tantas peticiones de compra con descuentos agresivos del 70% u 80%, que luego no tengan existencias y cancelen después los pedidos.

No hay que dejarse llevar por las compras impulsivas y es aconsejable mirar en varios comercios, tanto físicos como en la red . El mismo producto puede encontrarse a precios muy diferentes, hay comparadores on line , que facilitan la labor. Es conveniente simular el proceso ya que al precio publicitado pueden añadirse los costes de envío encareciendo la compra. Si se desea un artículo concreto hay que rastrear el precio con antelación, para comprobar si el descuento es real. Facua denuncia que algunas webs suben los precios un par de semanas antes para luego ofrecer una rebaja ficticia.

Es conveniente, no dejarse llevar en exceso por las reseñas que loan las bondades de algunos productos, algunas pueden ser falsas o subvencionadas por los propios anunciantes. Amazon ha demandado en los tribunales españoles a la empresa Agencia Reviews por publicar reseñas falsas en su portal.

3. Sistema de pago solo para compras online

Los expertos recomiendan emplear tarjetas de uso exclusivo para las compras por internet. Ya sean de prepago, crédito, Paypal u otros sistemas como Bizum. Se desaconseja realizar transferencias bancarias si el vendedor no inspira confianza o hay quejas de otros clientes. Otra recomendación es no usar cualquier red WIFI, las de acceso público o gratuitas no son seguras y los ciberdelincuentes pueden hacerse con el número de tarjetas de crédito, contraseñas o datos bancarios, es mejor esperar y usar la wifi de casa o la red móvil del teléfono.