Millones de personas en todo el mundo buscan el amor a través de aplicaciones de citas como Tinder o Grindr. Lo que en un principio parece un juego inocente y divertido, es también una puerta abierta donde acechan los depredadores sexuales. El escaso control de dichas plataformas sobre las identidades de sus usuarios y las laxas legislaciones abonan el campo para los agresores y desprotegen a sus víctimas.

Cuando el dardo de Cupido va envenenado

Y eso fue lo que le ocurrió a Julie una fatídica noche de octubre de 2019. Por entonces, tenía 26 años. Sus amigas le habían abierto una cuenta en Tinder y conoció a un hombre encantador. Coincidían en todo, también en lo que esperaban de la relación: una relación seria. Después de unos encuentros, él la invitó a su casa y, aunque Julie le dejó claro que no iba a haber sexo, él tenía otros planes secretos. "Me puso el cinturón alrededor del cuello, lo apretaba y aflojaba. Me obligó a mirarme al espejo para ver cómo me ahogaba", cuenta Julie aún horrorizada, años después.

“Me obligó a hacerle un anilingus, me obligó a hacerle una felación y eyaculó en mi cara“

Pero el calvario que le esperaba no había hecho más que empezar. "Me obligó a hacerle un anilingus, me obligó a hacerle una felación y eyaculó en mi cara", enumera cada una de las perversidades que el hasta entonces "amor de su vida" le impuso con violencia. "Estaba petrificada", recuerda.

Julie, víctima de agresión sexual por un hombre que conoció en Tinder. © RTS

"En los testimonios que recibo", relata el trabajador social Aymeric Dallinge, "las personas no suelen ser conscientes de haber sufrido una agresión sexual", prosigue. Esta es una de entre tantas consecuencias psicológicas que sufren las víctimas de agresiones sexuales. Según la psicoterapeuta Mª José Lacasa, "la persona que vive dicha experiencia sexual queda paralizada".

“Las personas no suelen ser conscientes de haber sufrido una agresión sexual“

Lionel también quedó bloqueado después de pasar una noche para olvidar cuando su agresor abusó de él, a pesar de insistirle en que solo habían quedado para hablar y conocerse mejor. "Me acostó en la cama y cuando hizo lo que tenía que hacer, yo ya no estaba en mi cuerpo"”, rememora este joven que, por entonces era menor de edad. "Una persona que ha disociado es una persona que soporta lo insoportable", explica Lacasa.