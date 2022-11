El transporte de mercancías anuncia nuevas movilizaciones. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías ha convocado unos paros indefinidos y de carácter nacional a partir del próximo 14 de noviembre. Esta plataforma, que ya inició las protestas de marzo, denuncia que no se está cumpliendo la ley que les garantiza que no trabajen a pérdidas y que el Gobierno aprobó en agosto.

Este jueves, además, se reunieron con representantes del Ministerio de Transportes, aunque la cita terminó sin acuerdo y, por tanto, los convocantes siguen adelante con los paros.

Pero, ¿está todo el sector a favor? ¿Cuál es la postura del Gobierno? ¿Hay preocupación por los repartos del Black Friday y la temporada navideña? Desgranamos los motivos por los que esta plataforma minoritaria ha decidido reanudar las movilizaciones.

Cabe recordar que no está integrada en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el "órgano de participación integrada del sector", según Moncloa, y el principal contacto con el que el Gobierno ya se reunió y negoció en marzo. Esta asociación sí agrupa a Fenadismer, Feintra y Fedetrans, y es la que dialoga con el Ejecutivo cuando surgen situaciones en las que el sector solicita diversas demandas.

Su presidente y portavoz, Manuel Hernández, ha señalado que si hasta esa fecha la Administración no demuestra que quiere colaborar para que se cumplan con los acuerdos firmados, ellos cesarán su actividad.

Sin embargo, la plataforma asegura que la Administración no ha vigilado que todos estos compromisos se cumplan y, por ello, piden un acuerdo firmado que especifique en qué plazo se van a materializar. Hasta entonces, han indicado que el inicio de los paros se mantiene.

Denuncian la "pasividad" del Gobierno y reclaman que se cumpla la ley de costes aprobada por el Ejecutivo en agosto que recoge, entre otras cosas, la prohibición de contratar sus servicios por debajo de sus costes y que, por tanto, los transportistas no trabajen a pérdidas .

24 horas - Raquel Sánchez, ministra de Transportes: "Este paro no va a beneficiar a nadie, más bien al contrario" - Escuchar ahora

Además, desde el Ministerio de Transportes aseguran que, hasta ahora, no han recibido ninguna denuncia formal sobre precios que no cubran los costes , sino 88 denuncias anónimas con información insuficiente para poner sanciones. A pesar de ello, explica que se han realizado algunas inspecciones con los indicios apuntados y, por otro lado, hay 300 expedientes en tramitación por morosidad en el pago.

" Este paro no va a beneficiar a nadie, más bien al contrario ", defendía la ministra el mismo día en el que se convocaron los nuevos paros.

Hasta ahora, el Gobierno defiende que la situación actual no es la misma que la de hace ocho meses y que, con la normativa aprobada, la situación de los transportistas ha mejorado. El pasado jueves, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, señaló que " esto no es una huelga, es un paro patronal" y que, cuando se inicie, el objetivo del Gobierno será garantizar la actividad de los transportistas que deseen trabajar.

La mayoría de los transportistas, en contra de los paros

En este escenario, las patronales de distribución y alimentación alertan del posible desabastecimiento a las puertas de la temporada navideña.

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que ya mostró su negativa el pasado lunes, ha reiterado que no va a secundar el paro y añade que la plataforma convocante basa sus negociaciones en una coacción "que le permita ejercer respecto de las empresas y profesionales que, mayoritariamente, desean trabajar".

Ha recordado el valor de su acuerdo con el Ejecutivo, que incluye prohibición de la participación del conductor en las labores de carga y descarga, la indexación del precio del combustible; la reducción de tiempos de espera; o la prohibición de trabajar por debajo de costes.

A la negativa se suman las patronales CEOE, Cepyme y ATA, que se han opuesto de forma conjunta y defienden que esto "solo agravará la difícil situación económica".

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que sí llegó a sumarse a los paros de marzo, esta vez no los secunda. Esta federación, que agrupa a más de 30.000 pymes y autónomos del transporte, defiende en un comunicado que, teniendo en cuenta la ley aprobada por el Gobierno, los paros no están justificados.

Las asociaciones que integran la Coordinadora de Organizaciones del Transporte (COT) de Cataluña ha acordado por unanimidad no secundar el paro y "no justifican" llevar a cabo esta "medida de presión límite". Tampoco apoya las movilizaciones la Federación Valenciana de Empresarios de Transporte y Logística, cuyo presidente aseguró el pasado miércoles que "no es responsable hacer un paro en este momento, ni para las empresas ni por la sociedad, y tampoco teniendo en cuenta cómo está la situación actual del país".

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), también rechaza los paros y ha pedido al Gobierno que actúe "con contundencia" para evitar incidentes violentos que ya se denunciaron en marzo, como pinchazos en las ruedas de algunos camiones. La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) y la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías (Fetransa) tampoco apoyan las protestas.

En conjunto, todas piden al Gobierno que garantice la seguridad y libre circulación de los transportistas que quieran continuar con su actividad, algo que la ministra ha señalado que es su prioridad.