Hace una semana que Pablo, un niño de dos años, volvió a nacer. El pequeño sufre un problema respiratorio grave y necesitaba con urgencia ser trasladado a Madrid desde Burgos, donde permanecía ingresado. Para realizar este viaje requería un ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), un soporte que hace de pulmón y corazón artificial. Rápidamente, un grupo de médicos se coordinó por WhatsApp y viajaron de Málaga a Madrid para ayudarle. Este viernes Pablo se recupera en el Hospital 12 de octubre.

"Pablo se encuentra muy bien entre comillas. Este viernes es un día muy importante, le han desconectado la máquina ECMO, ya no la necesita para continuar viviendo. Lo que sí necesita es la ayuda de un respirador, pero hoy es un gran día", explica Rubén García, padre del pequeño en 'La Hora de la 1'.

"Vinieron para salvar a nuestro pequeño"

Varios sanitarios, al enterarse del caso de Pablo, se pusieron en marcha. Un intensivista pediátrico, un cirujano cardiovascular, dos enfermeras y una enfermera perfusionista se organizaron a través de un grupo de WhatsApp para poder coordinar el traslado. Rubén García, explica, acompañado de la médico intensivista pediátrica, Sylvia Belda, cómo fue el primer contacto con el equipo sanitario: " La esperanza se había agotado y fue entonces cuando, hace 17 días, conocimos a Sylvia y a su equipo. Vinieron fuera del horario laboral para salvar a nuestro pequeño, en el último suspiro. Son nuestros salvadores, les agradecemos todo mucho".

Así se recupera Pablo, el bebé salvado contra reloj



El menor de dos años se recupera en el Hospital 12 de octubre



Hablamos con el padre del pequeño



El padre del pequeño recuerda cómo fue el traslado hasta Madrid de su hijo: "En un primer momento, se iba a hacer un traslado a Barcelona porque el equipo de Burgos no tenía más medios para hacer ese traslado. El cirujano cardiaco no podía acudir, y en Burgos nos dijeron que no había solución y que se cancelaba el traslado".

Pero en ese momento, cuando se creía todo perdido, sucedió el milagro: "Nos temíamos lo peor, Pablo tuvo una recaída, sobre media noche nos comunicaron el plan b. Silvia movió cielo y tierra, se pudo en contacto con los médicos de Málaga a través de un grupo de WhatsApp, cogieron un avión hasta Madrid y vinieron a salvar a Pablo a Burgos, cuando ya no tenía más tiempo".