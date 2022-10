Hoy es 'la Noche de las Ánimas', que conecta con el Día de Todos los santos. Aunque en los últimos años se ha impuesto la cultura americana y ha pasado a ser 'la Noche de Halloween'. Celebréis lo que celebréis, os vamos a recomendar dos libros ilustrados y dos cómics de la Editorial Diábolo, que son ideales para esta noche en la que los fantasmas y los monstruos campan a sus anchas. Tres de ellos están recomendados para los chavales y el cuarto es para lectores adultos.

'Tales from the Crypt 3'

Portada del tercer volumen de 'Tales From The Crypt'

La editorial Diábolo también continúa con la publicación de los míticos cómics de terror de EC de los años 50, que siguen siendo considerados como los mejores y más influyentes de la historia en su género. Y que han inspirado películas como Creepshow y series de televisión como Historias de la Cripta.

Este tercer volumen recopila los números 29 al 34 de Tales from the Crypt, publicados entre abril de 1952 y marzo de 1952. Y en sus páginas encontramos cómics de algunos de los autores más famosos de la historia de las viñetas, como Al Feldstein, Jack Davis, Joe Orlando, Graham Ingels, Al Williamson o George Evans.

Este volumen incluye historietas míticas como ¡Supervivencia… o muerte!, ¡La cosa de los pantanos!, ¡Carne de primera!… ¡Y el origen secreto del Guardián de la Cripta!

Destacar la cuidada edición, mejor que la original americana, y el prólogo, firmado por una leyenda del cine de terror: Bruce Campbell (protagonista de la trilogía de Posesión infernal). Campbell asegura: "¿Que si leía de niño Tales from the Crypt? ¿Estás de coña? Un vistazo al Guardián de la Cripta y habría tenido que cambiarme de calzoncillos. No. No iba a destrozar intencionalmente mi ilusoria infancia leyendo cosas que harían que tuviera miedo de mirar debajo de la cama".